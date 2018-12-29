【Fans’ Voice】2018年の最優秀CBにふさわしい選手は？

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2018年を振り返り、各ポジションで最優秀選手を決定したい。第2回はセンターバック。チームの獲得タイトル、個人賞に加え、データサイト『Whosocored.com』で分析された選手の長所と弱点も合わせて選考していただきたい。投票基準は以下の通り。

5：最優秀CB間違いなし
4：世界ベストイレブン級の活躍
3：リーグ最優秀選手級の活躍
2：リーグベストイレブン級の活躍
1：平均的な活躍

ラファエル・ヴァラン

所属：レアル・マドリード
国籍：フランス

主な獲得タイトル：FIFAワールドカップ、UEFAチャンピオンズリーグ
主な個人賞：FIFA/FIFProベストイレブン受賞

＜Strengths＞
・パス

＜Weaknesses＞
・タックル

セルヒオ・ラモス

所属：レアル・マドリード
国籍：スペイン

主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ
主な個人賞：FIFA/FIFProベストイレブン受賞

＜Strengths＞
ボール保持
パス
・空中戦
・ドリブル
・集中力

＜Weaknesses＞
クロス
・規律

フィルジル・ファン・ダイク

所属：リバプール
国籍：オランダ

主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ準優勝
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
空中戦
・パス

＜Weaknesses＞
・タックル

サミュエル・ユムティティ

所属：バルセロナ
国籍：フランス

主な獲得タイトル：FIFAワールドカップ、ラ・リーガ
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
パス
・ボール保持
・ドリブル
・タックル

＜Weaknesses＞
・なし

カリドゥ・クリバリ

所属：ナポリ
国籍：セネガル

主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
パス

＜Weaknesses＞
・なし

マタイス・デ・リフト

所属：アヤックス
国籍：オランダ

主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：ゴールデンボーイ賞、ヨハン・クライフ賞

＜Strengths＞
・パス

＜Weaknesses＞
・集中力
・タックル

ディエゴ・ゴディン

所属：アトレティコ・マドリード
国籍：ウルグアイ

主な獲得タイトル：UEFAヨーロッパリーグ
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
・なし

＜Weaknesses＞
・なし

ジョルジュ・キエッリーニ

所属：ユベントス
国籍：イタリア

主な獲得タイトル：セリエA
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
パス
・インターセプト

＜Weaknesses＞
・タックル

ヤン・フェルトンゲン

所属：トッテナム・ホットスパー
国籍：ベルギー

主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：PFA年間ベストイレブン

＜Strengths＞
・パス
・キーパス
・ドリブル
・タックル
・集中力

＜Weaknesses＞
・なし

ハリー・マグワイア

所属：レスター・シティ
国籍：イングランド

主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
・集中力
・タックル

＜Weaknesses＞
・なし

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