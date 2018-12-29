【Fans’ Voice】2018年の最優秀CBにふさわしい選手は？

2018年を振り返り、各ポジションで最優秀選手を決定したい。第2回はセンターバック。チームの獲得タイトル、個人賞に加え、データサイト『Whosocored.com』で分析された選手の長所と弱点も合わせて選考していただきたい。投票基準は以下の通り。

5：最優秀CB間違いなし

4：世界ベストイレブン級の活躍

3：リーグ最優秀選手級の活躍

2：リーグベストイレブン級の活躍

1：平均的な活躍

ラファエル・ヴァラン

所属：レアル・マドリード

国籍：フランス

主な獲得タイトル：FIFAワールドカップ、UEFAチャンピオンズリーグ

主な個人賞：FIFA/FIFProベストイレブン受賞

＜Strengths＞

・パス

＜Weaknesses＞

・タックル

セルヒオ・ラモス

所属：レアル・マドリード

国籍：スペイン

主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ

主な個人賞：FIFA/FIFProベストイレブン受賞

＜Strengths＞

・ボール保持

・パス

・空中戦

・ドリブル

・集中力

＜Weaknesses＞

・クロス

・規律

フィルジル・ファン・ダイク

所属：リバプール

国籍：オランダ

主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ準優勝

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・空中戦

・パス

＜Weaknesses＞

・タックル

サミュエル・ユムティティ

所属：バルセロナ

国籍：フランス

主な獲得タイトル：FIFAワールドカップ、ラ・リーガ

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・パス

・ボール保持

・ドリブル

・タックル

＜Weaknesses＞

・なし

カリドゥ・クリバリ

所属：ナポリ

国籍：セネガル

主な獲得タイトル：なし

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・パス

＜Weaknesses＞

・なし

マタイス・デ・リフト

所属：アヤックス

国籍：オランダ

主な獲得タイトル：なし

主な個人賞：ゴールデンボーイ賞、ヨハン・クライフ賞

＜Strengths＞

・パス

＜Weaknesses＞

・集中力

・タックル

ディエゴ・ゴディン

所属：アトレティコ・マドリード

国籍：ウルグアイ

主な獲得タイトル：UEFAヨーロッパリーグ

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・なし

＜Weaknesses＞

・なし

ジョルジュ・キエッリーニ

所属：ユベントス

国籍：イタリア

主な獲得タイトル：セリエA

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・パス

・インターセプト

＜Weaknesses＞

・タックル

ヤン・フェルトンゲン

所属：トッテナム・ホットスパー

国籍：ベルギー

主な獲得タイトル：なし

主な個人賞：PFA年間ベストイレブン

＜Strengths＞

・パス

・キーパス

・ドリブル

・タックル

・集中力

＜Weaknesses＞

・なし

ハリー・マグワイア

所属：レスター・シティ

国籍：イングランド

主な獲得タイトル：なし

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・集中力

・タックル

＜Weaknesses＞

・なし