【Fans’ Voice】2018年の最優秀CBにふさわしい選手は？

2018年を振り返り、各ポジションで最優秀選手を決定したい。第2回はセンターバック。チームの獲得タイトル、個人賞に加え、データサイト『Whosocored.com』で分析された選手の長所と弱点も合わせて選考していただきたい。投票基準は以下の通り。
5：最優秀CB間違いなし
4：世界ベストイレブン級の活躍
3：リーグ最優秀選手級の活躍
2：リーグベストイレブン級の活躍
1：平均的な活躍
ラファエル・ヴァラン
所属：レアル・マドリード
国籍：フランス
主な獲得タイトル：FIFAワールドカップ、UEFAチャンピオンズリーグ
主な個人賞：FIFA/FIFProベストイレブン受賞
＜Strengths＞
・パス
＜Weaknesses＞
・タックル
セルヒオ・ラモス
所属：レアル・マドリード
国籍：スペイン
主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ
主な個人賞：FIFA/FIFProベストイレブン受賞
＜Strengths＞
・ボール保持
・パス
・空中戦
・ドリブル
・集中力
＜Weaknesses＞
・クロス
・規律
フィルジル・ファン・ダイク
所属：リバプール
国籍：オランダ
主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ準優勝
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・空中戦
・パス
＜Weaknesses＞
・タックル
サミュエル・ユムティティ
所属：バルセロナ
国籍：フランス
主な獲得タイトル：FIFAワールドカップ、ラ・リーガ
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・パス
・ボール保持
・ドリブル
・タックル
＜Weaknesses＞
・なし
カリドゥ・クリバリ
所属：ナポリ
国籍：セネガル
主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・パス
＜Weaknesses＞
・なし
マタイス・デ・リフト
所属：アヤックス
国籍：オランダ
主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：ゴールデンボーイ賞、ヨハン・クライフ賞
＜Strengths＞
・パス
＜Weaknesses＞
・集中力
・タックル
ディエゴ・ゴディン
所属：アトレティコ・マドリード
国籍：ウルグアイ
主な獲得タイトル：UEFAヨーロッパリーグ
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・なし
＜Weaknesses＞
・なし
ジョルジュ・キエッリーニ
所属：ユベントス
国籍：イタリア
主な獲得タイトル：セリエA
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・パス
・インターセプト
＜Weaknesses＞
・タックル
ヤン・フェルトンゲン
所属：トッテナム・ホットスパー
国籍：ベルギー
主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：PFA年間ベストイレブン
＜Strengths＞
・パス
・キーパス
・ドリブル
・タックル
・集中力
＜Weaknesses＞
・なし
ハリー・マグワイア
所属：レスター・シティ
国籍：イングランド
主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・集中力
・タックル
＜Weaknesses＞
・なし