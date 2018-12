【B2第15節】西宮が金沢に大きく点差をつけて勝利

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE2部第15節は12月29日 (土)、西宮市立中央体育館で西宮ストークス vs 金沢武士団の試合が行われ、西宮が87 - 66で、金沢を降して勝利した。

63 - 47で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、大差をつけての勝利となった。

メンバー

■ 西宮ストークス

PG 0 上原 壮大郎

SG 2 ドゥレイロン・バーンズ

PG 3 松崎 賢人

PG 6 大塚 勇人

SF 9 谷 直樹

PG 13 道原 紀晃

PF 15 谷口 淳

SG 19 梁川 禎浩

C 33 ランディー・ホワイト

SG 35 内藤 健太

C 47 土屋 アリスター時生

C 91 佐藤 浩貴

■ 金沢武士団

PF 1 デンゼル・ボウルズ

SF 2 八幡 圭祐

PF 3 ライアン・リード

SF 5 柳川 龍之介

SF 6 木田 貴明

PF 7 井上 裕介

PG 13 本間 遼太郎

SF 21 鈴木 豊

PG 22 武田 倫太郎

PG 33 与那嶺 翼

SG 38 井手 勇次

スタッツ

西宮金沢2P成功数29173P成功数673P成功率33%35%FG成功数3524FT成功数1111アシスト数2415オフェンスリバウンド数1011スティール数114ターンオーバー数718ディフェンスリバウンド数2524ファウル数1816ファストブレイク数94ブロックショット数01ポインツインザペイント数4828ポインツフロムターンオーバー数204