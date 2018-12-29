【B2第15節】仙台が茨城を破る

B.LEAGUE2部第15節は12月29日 (土)、青柳公園市民体育館で茨城ロボッツ vs 仙台89ERSの試合が行われ、仙台が84 - 77で、茨城を降して勝利した。
49 - 45で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。
メンバー
■ 茨城ロボッツ
PF 00 ジョシュ・デービス
PG 2 福澤 晃平
PG 5 友利 健哉
SG 11 須田 昂太郎
C 12 ジャーラ 志多斗
PG 14 髙橋 祐二
PF 16 久保田 遼
PF 21 コナー・ラマート
PG 25 平尾 充庸
SF 27 眞庭 城聖
PF 33 カール・バプティスト
SG 55 横尾 達泰
■ 仙台89ERS
PF 1 タイラー・ハリス
C 5 ダニエル・ミラー
PG 6 新号 健
SG 7 澤邉 圭太
PG 8 月野 雅人
PF 10 菅澤 紀行
SG 11 白戸 大聖
SF 12 泉 秀岳
PF 22 宮本 滉希
PG 32 安部 潤
スタッツ
茨城仙台2P成功数23273P成功数633P成功率28%15%FG成功数2930FT成功数1321アシスト数1919オフェンスリバウンド数519スティール数47ターンオーバー数1710ディフェンスリバウンド数2621ファウル数2017ファストブレイク数1213ブロックショット数62ポインツインザペイント数4244ポインツフロムターンオーバー数1222