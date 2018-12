【B1第17節】三遠が秋田に大きく点差をつけて勝利

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE1部第17節は12月29日 (土)、CNAアリーナ★あきたで秋田ノーザンハピネッツ vs 三遠ネオフェニックスの試合が行われ、三遠が65 - 45で、秋田を降して勝利した。

48 - 28で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、大差をつけての勝利となった。

メンバー

■ 秋田ノーザンハピネッツ

SF 7 野本 建吾

SG 8 下山 大地

SF 9 白濱 僚祐

PG 13 成田 正弘

PF 15 下山 貴裕

PG 17 中山 拓哉

SG 24 保岡 龍斗

C 28 ニカ・ウィリアムス

PG 33 俊野 達彦

PG 34 小野寺 祥太

PF 40 ジャスティン・キーナン

PF 43 カディーム・コールビー

PF 55 谷口 大智

■ 三遠ネオフェニックス

PF 2 ロバート・ドジャー

PG 4 寺園 脩斗

PG 5 川嶋 勇人

SG 6 長谷川 智伸

PG 7 渡邊 翔太

C 8 太田 敦也

SG 11 岡田 慎吾

SG 12 ダシルバ ヒサシ

PG 15 鈴木 達也

SF 21 菅野 翔太

C 23 シャキール・モリス

C 45 ウィリアム・マクドナルド

SG 73 田渡 修人

スタッツ

秋田三遠2P成功数14173P成功数273P成功率10%36%FG成功数1624FT成功数1110アシスト数1319オフェンスリバウンド数119スティール数912ターンオーバー数2021ディフェンスリバウンド数2432ファウル数2116ファストブレイク数311ブロックショット数54ポインツインザペイント数2432ポインツフロムターンオーバー数2014