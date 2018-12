2019年新ドラマを先取り！あの人気俳優がメインを務めるドラマをピックアップ

2019年に放送&配信される新ドラマの中から、人気俳優がメインを務めるドラマをピックアップしました。マット・ボマーやイアン・サマーホルダーのイケメン俳優らの新ドラマ情報もあり!

オーランド・ブルーム

オーランド・ブルームがAmazonオリジナルドラマで初主演を務めます。

『Carnival Row(原題)』

人間ではない神話上の生き物(クリーチャー)が生息する新ヴィクトリア朝時代。クリーチャーたちは祖国の戦争から逃れ難民として都市“バーグ”へと亡命しているという世界を描いているそうです。

人間とクリーチャーたちによる摩擦が強まる社会で、警察官のライクロフトは“カーニバル・ロウ”というストリートで起きた殺人事件を捜査する事になります。殺されたのは妖精のショーガール。ライクロフトは危険な目に遭いながら妖精の死の真相を追うという、ファンタジー要素を含めたミステリードラマです。

オーランド・ブルームは警察官のライクロフトを演じます。

BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 08: Orlando Bloom arrives for the 20th GQ Men of the Year Award at Komische Oper on November 8, 2018 in Berlin, Germany. (Photo by Matthias Nareyek/Getty Images for GQ Germany)

また、妖精ヴィネット役として今注目の女優カーラ・デルヴィーニュが出演します。

イケメンのオーランド・ブルームと美少女カーラ・デルヴィーニュが共演のファンタジーとあって期待してしまいます。

LOS ANGELES, CALIFORNIA - DECEMBER 01: Model Cara Delevingne attends the Teen Vogue Summit at 72andSunny on December 1, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Sarah Morris/Getty Images)

マット・ボマー

主演ドラマ『ホワイトカラー』で人気を博したマット・ボマー。アメコミブームの中、マット・ボマーも遂にアメコミ・ヒーロー役で2019年の新ドラマに出演します。

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 19: Actor Matt Bomer arrives at the GLSEN Respect Awards at the Beverly Wilshire Four Seasons Hotel on October 19, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Gregg DeGuire/Getty Images)

『Doom Patrol/ドゥーム・パトロール(原題)』

『ドゥーム・パトロール』は、社会のはみ出しもの達が集結したヒーロー・チームの活躍を描いたドラマです。

ワーナー・ブラザースとDCコミックが組んだ新しい動画配信サービス「DCユニバース」から2019年2月15日に配信されます。

マット・ボマーの役は、ラリー・トレーナー/ネガティブマン。原作ではアメリカ空軍のパイロットですが、飛行実験の際に飛行誘導装置が壊れていた事からある地区に飛ばされ、そこで致死量の放射線を浴び、皮膚が半透明に光る身体になってしまったのです。更に、放射線物質の放出や、飛行能力、幽体離脱ができる能力も備わりました。

放射線防止機能が施された包帯を身体に巻き付けている姿をしたネガティブマンとして登場します。

マット・ボマーの新ドラマは嬉しいですが、残念ながら彼のイケメンの姿はあまり見られないかもしれませんね。

Matt Bomer in Doom Patrol (2019)

https://www.imdb.com/title/tt8416494/mediaviewer/rm2968286464

イアン・サマーホルダー

『ヴァンパイア・ダイアリーズ』でイケメンヴァンパイアのデイモンを演じ人気を博したイアン・サマーホルダー。『ヴァンパイア・ダイアリーズ』以来、久しぶりの新ドラマで主演を務めます。

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 16: Ian Somerhalder attends ELLE's 24th Annual Women in Hollywood Celebration presented by L'Oreal Paris, Real Is Rare, Real Is A Diamond and CALVIN KLEIN at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on October 16, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for ELLE)

『V-Wars(原題)』

人間が吸血鬼になり人を襲う伝染病は蔓延していく社会で、医者のルーサー・スワンは病の原因を突き止めようと奮闘します。一方でルーサーの親友マイケルも吸血鬼となり人を殺し、やがてヴァンパイアの地下組織のリーダーとなって、人間対ヴァンパイアの抗争が勃発していくのです。

イアン・サマーホルダーは医者のルーサー・スワンを演じます。イアンがヴァンパイアになっていくのかはドラマの展開次第です。

NETFLIXにて2019年配信。

V-Wars | Netflix (ネットフリックス) 公式サイト

クリス・パイン

『スター・トレック』のリブート作シリーズで、主演のジェームズ・T・カーク役を演じブレイク。

最近では大ヒット作『ワンダーウーマン』のスティーブ・トレバー役で活躍しています。

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 17: Chris Pine attends the European Premiere of 'Outlaw King' & Headline gala during the 62nd BFI London Film Festival on October 17, 2018 in London, England. (Photo by Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage)

『I Am the Night(原題)』

アメリカのTNTチャンネルで2019年1月28日から放送される、6エピソードからなるミニ・ドラマシリーズです。

フォーナ・ホーデルの自伝記を基に、1947年アメリカで起こった未解決のバラバラ殺人事件“ブラック・ダリア事件”を背景に描いたサスペンス。

生れてすぐ里子に出された少女フォーナが自身の過去を明らかにしようとする中で、ハリウッドの闇とブラック・ダリア事件に関与した人物へと近づいていく・・・。

クリス・パインは、ブラック・ダリア事件を追うカメラマンのジェイを演じます。

『ワンダーウーマン』の監督パティ・ジェンキンスが製作と3エピソードを監督務めている事から、アメリカでは早くも注目を浴びています。

Chris Pine and India Eisley in I Am the Night (2019)

https://www.imdb.com/title/tt7186588/mediaviewer/rm588347136

Photo by TNT Drama - © TM & © 2018 Turner Broadcasting System, Inc. A WarnerMedia Company. All Rights Reserved.

サム・ロックウェル

『コンフェッション』、『月に囚われた男』などで主演を務めた個性派俳優。

2017年の『スリー・ビルボード』では、演技力が高く評価され、アカデミー賞助演男優賞とゴールデングローブ賞<映画部・ドラマ部門>助演男優賞を受賞しました。

そんなサム・ロックウェルが2019年の新ドラマで初主演を務めます。

BEVERLY HILLS, CA - DECEMBER 11: Sam Rockwell attends Annapurna Pictures, Gary Sanchez Productions and Plan B Entertainment's World Premiere of 'Vice' at AMPAS Samuel Goldwyn Theater on December 11, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

『Fosse/Verdon(原題)』

2019年にアメリカのFXチャンネルで放送されます。

50年代~60年代に活躍した振付師で演出家のボブ・フォッシーと、クリエイティブ面でパートナーシップを築きあげていた女優兼ダンサーのグウェン・ヴァードンとの恋愛関係を描いたドラマとのことです。

ボブ・フォッシーはブロードウェイ・ミュージカルの『シカゴ』演出、振付をはじめ、ライザ・ミネリ主演映画『キャバレー』の監督等を務めた人物です。

サム・ロックウェルはボブ・フォッシー役として主演を務めます。また、相手役のグウェン・ヴァードンには、『ヴェノム』や『グレイテスト・ショーマン』で有名な女優ミシェル・ウィリアムズが演じます。

NEW YORK, NY - DECEMBER 06: Actress Michelle Williams poses at Forevermark Diamonds Females In Focus Photo Exhibition Event on December 6, 2018 in New York City. (Photo by Jennifer Graylock/Getty Images for Forevermark Diamonds)

ダニエル・ラドクリフ

大人気映画『ハリー・ポッター』シリーズで主演のハリー・ポッターを演じ、人気を博しましたが、映画終了後は、個性的な作品にたびたび出ておりました。

現在は29歳となり、容姿も変わり果て、逮捕疑惑の報道やアルコール依存症など悪評が続き、イメージダウンをしていました。

そんな、ダニエル・ラドクリフがドラマに初主演します。ドラマブームに乗って、再起をかけているのでしょうか!?

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 06: Daniel Radcliffe attends the cast photo call for 'The Lifespan of a Fact' at the New 42nd Street Studios on September 6, 2018 in New York City. (Photo by Walter McBride/WireImage)

『Miracle Workers(原題)』

地球を見捨てようとしている神様を説得する為に、地上で奇跡を起こそうとする天使の奮闘を描いたコメディです。

ダニエル・ラドクリフは、天使のクレイグ役を演じます。

神様役として、個性派俳優のスティーブン・ブシェミが出演しています。

2019年1月12日からアメリカのTBSチャンネルにて放送です。

Steve Buscemi and Daniel Radcliffe in Miracle Workers (2019)

https://www.imdb.com/title/tt7529770/mediaviewer/rm510555136

© TM & © 2018 Turner Broadcasting System, Inc. A WarnerMedia Company. All Rights Reserved.