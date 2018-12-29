【Fans’ Voice】2018年の最優秀LBにふさわしい選手は？

2018年を振り返り、各ポジションで最優秀選手を決定したい。第4回は左サイドバック。チームの獲得タイトル、個人賞に加え、データサイト『Whosocored.com』で分析された選手の長所と弱点も合わせて選考していただきたい。
※Strengthsは選手の長所。Weaknessesは選手の弱点。太字は他の選手を大幅に上回る・下回るスタッツを残した際に使用される「very strong」、「very weak」を意味している。
ジョルディ・アルバ
所属：バルセロナ
国籍：スペイン
主な獲得タイトル：ラ・リーガ
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
__・ボール保持
・パス
・キーパス__
・インターセプト
・集中力
＜Weaknesses＞
・空中戦
・クロス
・タックル
アレックス・サンドロ
所属：ユベントス
国籍：ブラジル
主な獲得タイトル：セリエA
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
__・パス
・ドリブル__
・クロス
・キーパス
・ボール保持
・空中戦
・集中力
・タックル
＜Weaknesses＞
・なし
フィリペ・ルイス
所属：アトレティコ・マドリード
国籍：ブラジル
主な獲得タイトル：UEFAヨーロッパリーグ
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・タックル
・ボール保持
・パス
・キーパス
・集中力
＜Weaknesses＞
・クロス
ダビド・アラバ
所属：バイエルン・ミュンヘン
国籍：オーストリア
主な獲得タイトル：ブンデスリーガ
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
__・ボール保持
・パス
・スルーパス
・ロングシュート__
・クロス
・集中力
＜Weaknesses＞
・タックル
マルコス・アロンソ
所属：チェルシー
国籍：スペイン
主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：PFA年間ベストイレブン
＜Strengths＞
・パス
・直接フリーキック
・守備的貢献
・集中力
＜Weaknesses＞
・タックル
バンジャマン・メンディ
所属：マンチェスター・シティ
国籍：フランス
主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・クロス
・パス
・キーパス
・ドリブル
・守備的貢献
＜Weaknesses＞
・なし
マルセロ
所属：レアル・マドリード
国籍：ブラジル
主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ
主な個人賞：FIFA/FIFProワールドイレブン
＜Strengths＞
__・キーパス
・パス__
・ドリブル
・ボール保持
・集中力
＜Weaknesses＞
・空中戦
・タックル
リカルド・ロドリゲス
所属：ミラン
国籍：スイス
主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・ボール保持
・パス
＜Weaknesses＞
・クロス