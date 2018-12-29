【Fans’ Voice】2018年の最優秀LBにふさわしい選手は？

2018年を振り返り、各ポジションで最優秀選手を決定したい。第4回は左サイドバック。チームの獲得タイトル、個人賞に加え、データサイト『Whosocored.com』で分析された選手の長所と弱点も合わせて選考していただきたい。

※Strengthsは選手の長所。Weaknessesは選手の弱点。太字は他の選手を大幅に上回る・下回るスタッツを残した際に使用される「very strong」、「very weak」を意味している。

ジョルディ・アルバ

所属：バルセロナ

国籍：スペイン

主な獲得タイトル：ラ・リーガ

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

__・ボール保持

・パス

・キーパス__

・インターセプト

・集中力

＜Weaknesses＞

・空中戦

・クロス

・タックル

アレックス・サンドロ

所属：ユベントス

国籍：ブラジル

主な獲得タイトル：セリエA

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

__・パス

・ドリブル__

・クロス

・キーパス

・ボール保持

・空中戦

・集中力

・タックル

＜Weaknesses＞

・なし

フィリペ・ルイス

所属：アトレティコ・マドリード

国籍：ブラジル

主な獲得タイトル：UEFAヨーロッパリーグ

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・タックル

・ボール保持

・パス

・キーパス

・集中力

＜Weaknesses＞

・クロス

ダビド・アラバ

所属：バイエルン・ミュンヘン

国籍：オーストリア

主な獲得タイトル：ブンデスリーガ

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

__・ボール保持

・パス

・スルーパス

・ロングシュート__

・クロス

・集中力

＜Weaknesses＞

・タックル

マルコス・アロンソ

所属：チェルシー

国籍：スペイン

主な獲得タイトル：なし

主な個人賞：PFA年間ベストイレブン

＜Strengths＞

・パス

・直接フリーキック

・守備的貢献

・集中力

＜Weaknesses＞

・タックル

バンジャマン・メンディ

所属：マンチェスター・シティ

国籍：フランス

主な獲得タイトル：なし

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・クロス

・パス

・キーパス

・ドリブル

・守備的貢献

＜Weaknesses＞

・なし

マルセロ

所属：レアル・マドリード

国籍：ブラジル

主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ

主な個人賞：FIFA/FIFProワールドイレブン

＜Strengths＞

__・キーパス

・パス__

・ドリブル

・ボール保持

・集中力

＜Weaknesses＞

・空中戦

・タックル

リカルド・ロドリゲス

所属：ミラン

国籍：スイス

主な獲得タイトル：なし

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・ボール保持

・パス

＜Weaknesses＞

・クロス