日本版放送直前、『グッド・ワイフ』の日米ヒロイン比較と面白さを分析！

『スーツ/SUITS』に続き日本リメイク版が話題の『グッド・ワイフ』は米国ではシーズン7まで続いた人気リーガルドラマ。日本版はTBS系「日曜劇場」で2019年1月13日から放送予定ですが、日米のヒロインと見どころを比べてみました。

ジュリアナ・マルグリーズ

NEW YORK - APRIL 28: Cast, crew & executives gather to celebrate THE GOOD WIFE's critically acclaimed 7 season run with a finale party at the MOMA in New York City on April 28, 2016. Julianna Margulies (Photo by Brad Barket/CBS via Getty Images)

『グッド・ワイフ』のイベントに登場。大胆なデザインのドレスがお似合い。

2009年から2016年までアメリカCBS局て放送され人気を呼んだ『グッド・ワイフ』は女性のキャリアと生き方にスポットを当てた異色のリーガルドラマです。

法律事務所を舞台にした作品ですが、『スーツ/SUITS』や『LAW&ORDER』シリーズとは異なり、法廷での戦いだけでなく、政治的な陰謀、女性の自立、夫婦関係までがストーリーに絡むところが新鮮でした。

プロデューサーはあのリドリー&トニー・スコット兄弟。ワンパターンになりがちな法廷ものですが、本作はドラマテックなツボを押さえた展開でグイグイ引き込まれます。

『グッド・ワイフ」アリシア役を好演。

NEW YORK - FEBRUAR 19: 'The Wheels of Justice' -Alicia (Julianna Margulies) goes to trial unprepared when she learns that an impending Supreme Court ruling could result in Colin Sweeney being jailed for life, on THE GOOD WIFE, Sunday March 31 (9:00-10:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by David M. Russell/CBS via Getty Images)

専業主婦から弁護士としてキャリアを積むヒロインはシーズンを重ねるほどにきりりと魅力的に。

ご本家のあらすじは、

主人公アリシア(ジャリアナ・マルグリーズ)はロースクールを首席で卒業しながらも結婚を機に夫ピーター(クリス・ノース)と子供を支える専業主婦に。ところが、地方検事の夫が汚職と女性スキャンダルで失脚。家族の生活を支えるため13年ぶりに弁護士として働き始めます。その事務所の代表のひとりが大学時代の同窓生ウィル・ガードナー(ジョシュ・チャールズ)でした。アリシアには、試用期間内にライバルのケイリー・アゴス(マット・ズークリー)と競争して勝てなければ退所という課題を出されるのです。一方、夫のピーターの控訴審が始まり、裁判で無罪を勝ち取り検事として復帰するという野望を持つ夫との関係を模索することになるのですが……。

日本版のあらすじは、

主人公の蓮見杏子(常盤貴子)は出産を機に弁護士の仕事を辞め、専業主婦として東京地検特捜部長の夫・壮一郎(唐沢寿明)を支えていました。しかし、夫が汚職容疑で逮捕され、おまけに女性スキャンダルまで噴出。杏子は、復職を決め司法修習生時代の同期・多田征大(小泉孝太郎)が経営する法律事務所に仮採用され、16年ぶりに弁護士に復帰しますが、半年後までにたった一席の本採用を賭けて、若手弁護士の朝飛光太郎(北村匠海)と競うことになるのです。

一方、新たに特捜部長に就任した脇坂(吉田鋼太郎)は壮一郎を追い詰めようとするのですが…。

基本設定は同じ。弁護士のキャリアより専業主婦として夫と家族を支える道を選んだヒロイン。ところが、夫の裏切りと逮捕という最悪な出来事で人生が一変。復職しますが、長いブランクのため悪戦苦闘しながらも、前向きに困難に立ち向かっていく姿を描くのが共通点なのです。

アメリカ版では、そこにかなりシビアな競争社会ならではのライバルとの一騎打ちと夫の逮捕の背後にある政治的な闇が絡んできます。このあたりが日本版ではヒロインにどんなハードルを課すか興味しんしんです。

また『グッド・ワイフ』の名物のひとつが、大物セレブのカメオ出演でした。

国民的ドラマ『フレンズ』のチャンドラー役マシュー・ペリーなどが弁護士やクライアント役などで登場しました。

日本版では、第1話のゲストに武田鉄矢、第2話のゲストに松本紀保、TKO・木本武宏が決定。今後は意外な大物の登場に期待!

マシュー・ペリー

THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON -- Episode 0676 -- Pictured: Actor Matthew Perry during an interview on May 16, 2017 -- (Photo by: Andrew Lipovsky/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

『フレンズ』チャンドラー役でお馴染み。

ご本家のヒロイン役はジュリアナ・マルグリーズ。1966年6月8日生まれの52歳。ニューヨーク出身。身長168センチ。名門サラ・ローレンス女子大卒業。名作ドラマ『ER』でジョージ・クルーニーと共にブレイク。その後、本作で初主演。弁護士として妻として母親として悩みながらも頑張るヒロインを見事に演じ、エミー賞、ゴールデングローブ賞を受賞。ハリウッドのウォーク・オブ・フェイムにも名前と手形が刻まれた押しも押されぬ実力派女優なのです。

エミー賞受賞式

LOS ANGELES, CA - AUGUST 25: Actress Julianna Margulies, winner of the Outstanding Lead Actress in a Drama Series Award for 'The Good Wife' poses in the press room during the 66th Annual Primetime Emmy Awards held at Nokia Theatre L.A. Live on August 25, 2014 in Los Angeles, California. (Photo by Jason Merritt/Getty Images)

『グッド・ワイフ』でエミー賞からゴールデングローブ賞、ピープルチョイスアワードまで数々の賞を総なめ!

プライベートでは41歳のときに弁護士キース・リバーサルと結婚して翌年には男の子を出産。本作の撮影開始のときは、まだ息子が13か月と手がかかったためクルクルの地毛を伸ばす時間をウイッグをかぶって短縮していたそう。

常盤貴子は1972年4月30日生まれの46歳。神奈川県出身。身長163センチ。

1993年に出演したドラマ「悪魔のKISS」でヌードありの体当たりの演技で注目され、その2年後には『愛していると言ってくれ』が大ブレイク、エランドール賞新人大賞を受賞。その後も数々の作品に出演し連ドラの女王と呼ばれていました。2000年に木村拓哉と共演した『ビューティフルライフ』が最高視聴率41.3%の驚異的な大ヒットを記録しています。また、香港映画『もういちど逢いたくて 星月童話』で香港のトップスターであるレスリー・チャンと共演。アジア圏での知名度を上げました。今回は満を持しての弁護士ドラマ初主演なのです。

プライベートでは37歳で劇作家、脚本家、俳優の長塚圭史と結婚。義父は男優の長塚京三の芸能ファミリーです。

ジュリアナが本作に主演したのは43歳なので意外にも常盤のほうが5歳オーバーでのスタートになります。

真紅のドレスでキービジュアルを飾ったご本家のジュリアナと同じく、常盤貴子も真紅のジャケットで番宣写真に登場。きりりとしたハンサムウーマンの雰囲気を演出していますが、日本版では専業主婦の弁護士としての前線復帰をどう描いていくか、目が離せません。