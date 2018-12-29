＜レスリング＞JOCジュニアオリンピックカップ予選成績（カデット）

（ジュニアの部は別ページ）

《一覧表》

北海道・東北 関 東 東海・北信越 近 畿 中国・四国 九 州

北海道・東北地区（岩手・いこいの村岩手）

【フリースタイル】

▼45kg級 ［1］神保そら（仙台城南1）

▼48kg級 ［1］藤原拓磨（盛岡工2）、［2］村上和真（種市1）

▼51kg級 ［1］真井佑輔（種市2）、［2］阿久津流（田島1）、［3］佐藤元哉（八戸工大一1）、大場脩平（山形商1）、［5］橋本颯汰（種市1）、稲毛亮太（上山明新館1）

▼55kg級 ［1］相野翔馬（種市2）、［2］伊藤魁星（盛岡工2）、［3］奥山太陽（山形南1）、中井晴斗（八戸学院野辺地西1）、［5］藤田崚雅（種市2）、佐々木愛斗（宮古商1）

▼60kg級 ［1］及川太一（種市1）、［2］叶尚基（山形商1）、［3］吉田珠理（八戸工大一1）、阿部和也（盛岡工2）、［5］森村晴豊（八戸学院野辺地西2）、竹花賢斗（盛岡工1）

▼65kg級 ［1］関下光輝（八戸工大一2）、［2］村上史拓（盛岡工1）、［3］中原優斗（仙台城南1）、木村竜太（米沢工2）、［5］園木翔（喜多方桐桜1）、結城直也（山形商1）

▼71kg級 ［1］猪狩雄成（ふたば未来学園1）、［2］髙橋裕司（仙台城南2）、［3］田村拓斗（秋田商2）、小玉大斗（秋田商1）、［5］齋藤龍真（山形商1）、原琉星（喜多方桐桜1）

▼80kg級 ［1］石山大凱（山形商1）、［2］鹿糠鉄斗（種市1）、［3］東大陽（八戸学院野辺地西1）、川市竜之介（八戸学院光星2）、［5］佐々木海斗（八戸工大一1）、湊谷悠太（五城目1）

▼92kg級 ［1］篠村紘人（山形商2）、［2］小山悠樹（種市1）、［3］細田大空（盛岡工1）、濱田浩暉（八戸学院光星2）、［5］亀山眞皇（八戸工大一1）、内海千尋（喜多方桐桜1）

▼110kg級 ［1］山本祥輝（喜多方桐桜2）、［2］大房快聖（大沼1）、［3］大塚波斗（ふたば未来学園1）、江橋元気（秋田商1）、［5］齋藤篤志（山形商1）、

関東地区（山梨・富士緑の休暇村）

【フリースタイル】

▼45kg級＝出場なし

▼48kg級 ［1］日比野晴斗（館林1）、［2］橋本授（館林1）

▼51kg級 ［1］田南部魁星（日体大柏1）、［2］山口太一（自由ヶ丘学園1）、［3］杉本陸斗（埼玉栄1）、島谷真和（足利大附1）、［5］小野寺和輝（野田中央1）、（

▼55kg級 ［1］森田魁人（花咲徳栄1）、［2］河村歩（文化学園大杉並1）、［3］菅沼碧久（自由ヶ丘学園2）、小川統己（霞ヶ浦1）、［5］塚田京（埼玉栄1）、髙橋一輝（館林1）

▼60kg級 ［1］青柳善の輔（埼玉栄2）、［2］深澤颯太（農林1）、［3］加賀田柊生（文化学園大杉並1）、福田翔太（霞ヶ浦1）、［5］早見和馬（鹿島学園1）、清水聖矢（市立太田1）

▼65kg級 ［1］計良涼介（花咲徳栄1）、［2］佐々木徳丸（日体大柏1）、［3］永石亮太（文化学園大杉並1）、大関貴穂（足利大附1）、［5］渡邊優聖（館林商工1）、烏田将伍（自由ヶ丘学園1）

▼71kg級 ［1］鈴木大樹（韮崎工1）、［2］内山椋太（霞ヶ浦1）、［3］奥田柊王（花咲徳栄1）、南航志（野田中央1）、［5］大津拓馬（鹿島学園1）、山岡勇斗（四街道1）

▼80kg級 ［1］清水大輔（鹿島学園1）、［2］大橋嵐士（自由ヶ丘学園1）、［3］藤田豪（花咲徳栄1）、神農大雅（日本工大駒場2）、［5］大宮央芽（京葉工2）、渡邊壱吹（霞ヶ浦1）

▼92kg級 ［1］坂井孝太朗（花咲徳栄2）、［2］中里優斗（市立太田1）、［3］合田悠悟（日体大柏1）、品田陽平（日本工大駒場1）、［5］丹沢晴貴（農林1）、小宮啓（大泉 2）

▼110kg級 ［1］三橋柚汰（自由ヶ丘学園2）、［2］鷲頭海成（足利工2）、［3］成塚騎士（館林1）、柳井譲太（佐倉西1）、［5］山口天地（足利大附1）

【グレコローマン】

▼45kg級 ［1］春田寛斗（市立太田1）

▼48kg級 ［1］坂本大悟（日本工大駒場1）

▼51kg級 ［1］山際航平（韮崎工1）、［2］松本陸（埼玉栄1）、［3］河野賢次郎（農林2）

▼55kg級 ［1］鶴屋怜（日体大柏1）、［2］花田裕樹（甲府城西2）、［3］佐藤心風（富岡実業1）

▼60kg級 ［1］丸山知恵蔵（日体大柏1）、［2］薄井洸瑠（足利大附1）、［3］町田拓海（市立太田1）

▼65kg級 ［1］硎屋亮太郎（鹿島学園1）、［2］石原三四郎（埼玉栄1）、［3］中島駿（鹿島学園1）

▼71kg級 ［1］細田義翔（農林2）、［2］大泉宗太郎（埼玉栄1）、［3］太田涼（足利工1）

▼80kg級 ［1］西田衛人（韮崎工1）、［2］池田倫（土浦日本大1）

▼92kg級 ［1］岩井知史（前橋西1）、［2］菊地耀俊（館林1）、［3］新井裕太（霞ヶ浦1）

▼110kg級 ［1］山口貴也（館林2）、［2］佐藤宗（甲府城西1）、［3］平川兼次（我孫子東2）

東海・北信越地区（静岡・焼津市総合体育館）

【フリースタイル】

▼45kg級 ＝出場なし

▼48kg級 ［1］青山有希（伊豆総合1）、［2］川添民生（滑川1）

▼51kg級 ［1］丸山愛斗（中京1）、［2］古瀬稜（いなべ総合1）、［3］井出大晟（上田西1）、高山壱斗（敦賀気比1）、［5］小川潤大（飛龍1）、上原大翔（佐久平総合技術1）

▼55kg級 ［1］我満大記（志賀1）、［2］宮﨑駆（上田西1）、［3］栗林滉平（佐久平総合技術1）、高塚晴成（朝明1）、［5］渡辺匡一（北越1）、杉浦大斗（岐阜工 2）

▼60kg級 ［1］有馬鉄太（飛龍1）、［2］徳力哲太（いなべ総合2）、［3］速水雷亞（中京学院大中京1）、若野秀彪（敦賀気比1）、［5］山本純大（伊豆総合1）、服部瑠希愛（中津商 2）

▼65kg級 ［1］小川琉生（中京学院大中京1）、［2］太田匠海（いなべ総合1）、［3］豊田崚真（飛龍1）、畔上浩輝（高岡向陵1）、［5］楠林正汰郎（焼津水産1）、秋葉大和（上田西1）

▼71kg級 ［1］太田晃暉（星城2）、［2］谷内謙斗（志賀1）、［3］増谷瞭（いなべ総合1）、小池貴敬（岐南工1）、［5］熊藤拓希（高岡商2）、半田鎌汰（焼津水産1）

▼80kg級 ［1］山口蓮汰（焼津水産1）、［2］小林大輝（志賀1）、［3］佐藤聖希（焼津中央1）、掛川直（佐久平総合技術1）、［5］宮田慎之介（金沢北陵2）、伊藤光輝（朝明1）

▼92kg級 ［1］吉田奨健（岐南工1）、［2］高橋凛太郎（飛龍1）、［3］世古竜規（鳥羽2）、長友大生（敦賀気比1）、［5］関谷嵐（朝明1）、堀開斗（大垣日大1）

▼110kg級 ［1］佐野稜太（飛龍2）、［2］中山翔暉（岐阜工1）、［3］土田慶太（小諸1）、笹崎夢叶（佐久平総合技術1）、［5］中野力生（焼津水産1）、下村崇斗（伊勢工1）

近畿地区（和歌山・那智勝浦体育文化会館）

【フリースタイル】

▼45kg級 ［1］神吉寛生（日野1）、［2］植松拓夢（須磨翔風1）、［3］栗林大和（高石1）

▼48kg級 ［1］真貴竜馬（大体大浪商1）、［2］山地紘人（長尾谷1）

▼51kg級 ［1］芹沢雄生（網野2）、［2］澤田幸明（和歌山北1）、［3］小塚学人（天理教校学園1）、吉本篤史（天理教校学園2）、［5］安達侑生（市立和歌山1）、谷口宗（新宮1）

▼55kg級 ［1］小石原央義（網野1）、［2］大石佳生（大阪体育大浪商1）、［3］奥山将吾（六甲アイランド1）、森靖仁（和歌山北1）、［5］山田将輝（南部1）、石垣一道（海洋 2）

▼60kg級 ［1］ミランダ亜廉（興国1）、［2］小林風斗（新宮2）、［3］三多見明（日野2）、浜本歩（京都八幡1）、［5］井碩陽達（京都廣学館2）、三原修悟（日野1）

▼65kg級 ［1］池端珠理（和歌山北1）、［2］小田恭佑（生駒1）、［3］平塚練（日野1）、吉岡冬馬（網野1）、［5］加賀本拳（日星1）、東野達哉（添上 2）

▼71kg級 ［1］茂野吏玖（和歌山北1）、［2］寺地智睦（新宮高校1）、［3］池田琢磨（日野1）、堀北一咲望（西宮香風1）、［5］松本武也（大阪体育大浪商2）、吉沢史翔（水口1）

▼80kg級 ［1］宮田昂輝（同志社香里2）、［2］多田悠斗（須磨翔風2）、［3］永濱春馬（海洋1）、前坂信吾（紀北工1）、［5］尾崎稔（水口1）、辻岡大門（和歌山東1）

▼92kg級 ［1］三浦哲史（網野1）、［2］楠堀広翔（八幡工2）、［3］奥田歩希（日野1）、久保裕次郎（和歌山北1）、［5］上野大輝（添上1）、平岡拓馬（日星1）

▼110kg級 ［1］刀谷牧延（紀北工1）、［2］向江拓（大阪体育大浪商1）、［3］河村政栄（京都廣学館2）、畑山尚輝（和歌山工1）、［5］安井彩人（信楽1）

中国・四国地区（高知・県立青少年センター）

【フリースタイル】

▼45kg級 ［1］定本昂己（田布施農工1）、［2］船越陽晴（おかやま山陽1）

▼48kg級 ［1］増田壮兼（多度津1）、［2］加世田耕志（豊浦1）

▼51kg級 ［1］小宮怜雅（高松農2）、［2］喜島仁（つるぎ2）、［3］八木凜太郎（池田1）、森本雄生（倉敷1）、［5］上瀬斗天（柳井学園1）、牧空良（鳥取中央育英1）

▼55kg級 ［1］岡大翔（多度津1）、［2］山下丈翔（高松北1）、［3］喜島輝（つるぎ2）、宮﨑竜乃介（倉敷鷲羽2）、［5］高谷有輝（高松農1）、塩見望朔（関西高等学校1）

▼60kg級 ［1］三谷剛大（高松農1）、［2］豊里然（今治工1）、［3］大舘快斗（つるぎ1）、栁川椋太（柳井学園1）、［5］糸賀飛斗（松江工1）、出原遼也（池田1）

▼65kg級 ［1］渡部泰世（今治工1）、［2］小野健作（高松農1）、［3］森崎隼登（つるぎ1）、室山慶也（隠岐島前2）、［5］新藤真豊（関西高等学校1）、石川海月（鳥取中央育英1）

▼71kg級 ［1］濱﨑雄太（香川中央2）、［2］藤田晃生（八幡浜工1）、［3］深谷海斗（香川中央1）、川脇一輝（倉敷鷲羽2）、［5］栗原維吹（笠岡工2）、和田聡（三次1）

▼80kg級 ［1］槇井大伍朗（関西1）、［2］権田龍（鳥取中央育英1）、［3］宮本将成（つるぎ1）、瀬上月斗（多度津1）、［5］空田一輝（豊浦2）、宮川陸（笠岡工1）

▼92kg級 ［1］近藤大幹（八幡浜工1）、［2］立石稔（笠岡工2）、［3］神原弘渡（多度津1）、木村悠生（柳井学園2）、［5］上山大貴（池田2）、長江秀弥（つるぎ1）

▼110kg級 ［1］出口欣孝（関西2）、［2］安藝仁（池田1）、［3］三宅郁弥（多度津1）、山下幹太（香川中央1）、［5］岸本龍哉（倉敷鷲羽2）

九州地区（宮崎・青島青少年自然の家）

【フリースタイル】

▼45kg級 ［1］大坪力玖（三井1）、［2］林田玲音（小川工1）、［3］木柑子裕基（玉名工1）

▼48kg級 ［1］工藤瑠斗（日本文理2）、［2］平川拳心（玉名工1）、［3］篠原和輝（宮崎日大1）、安村春輝（宮崎農2）、［5］濱田日向（小川工1）、宇治原翔吾（築上西1）

▼51kg級 ［1］大塚颯（築上西1）、［2］五百川真司（宮崎日大1）、［3］宇土健志（島原工1）、松山真大（小倉商1）、［5］浅川柊希（小川工1）、竹林真聖（玉名工1）

▼55kg級 ［1］二宮健斗（日本文理1）、［2］落水健太（島原1）、［3］銀島汰之朗（日本文理1）、西谷一洲（小川工1）、［5］林頌詠（大村工1）、平戸力（三井1）

▼60kg級 ［1］長谷川丈一郎（鹿屋中央1）、［2］伊藤翔哉（鳥栖工1）、［3］西村将希（小川工1）、深水小鉄（日本文理1）、［5］土持光晴（宮崎日大1）、吉永恵二郎（玉名工1）

▼65kg級 ［1］須田快晴（鳥栖工1）、［2］勝裕太郎（日本文理2）、［3］杉本誠道（東鷹2）、森崎悠太郎（島原1）、［5］仲泊将太郎（北部農林1）、西田海聖（樟南1）

▼71kg級 ［1］小柴伊織（鳥栖工1）、［2］出田匠（玉名工1）、［3］三浦紘平（小川工1）、山田武蔵（東鷹2）、［5］濱﨑湧太（島原1）、東恵達（鹿屋中央1）

▼80kg級 ［1］大槻慶太（玉名工1）、［2］吉田海耶（鳥栖工1）、［3］工藤颯（津久見1）、浅香凜太朗（日本文理2）、［5］鶴岡雅也（鹿屋中央1）、中村旺魅（樟南1）

▼92kg級 ［1］永沼和大（小倉商1）、［2］衞藤昇王（日本文理2）、［3］中原陸（鹿屋中央1）、城川晃輔（玉名工1）、［5］外山歩暉（玉名工2）、下村禅（小川工1）

▼110kg級 ［1］青木謙汰（玉名工1）、［2］重松大翔（鹿屋中央1）、［3］作元一翔（島原工1）、早見海人（鹿屋中央1）

【グレコローマン】

▼45kg級 ［1］大坪力玖（三井1）、［2］林田玲音（小川工1）、［3］木柑子裕基（玉名工1）、久保田真斗（佐伯豊南1）

▼48kg級 ［1］工藤瑠斗（日本文理2）、［2］安村春輝（宮崎農2）、［3］金丸彰吾（日向学院1）、平川拳心（玉名工1）、［5］弓場元黎那（宮崎日大1）、濱田日向（小川工1）

▼51kg級 ［1］大塚颯（築上西1）、［2］宇土健志（島原工1）、［3］松山真大（小倉商1）、竹林真聖（玉名工1）、［5］浅川柊希（小川工1）、平原大暉（宮崎農1）

▼55kg級 ［1］二宮健斗（日本文理1）、［2］合代雄大（鹿屋中央1）、［3］常潤汰（樟南1）、常颯汰（樟南1）、［5］銀島汰之朗（日本文理1）、落水健太（島原1）

▼60kg級 ［1］伊藤翔哉（鳥栖工1）、［2］吉永恵二郎（玉名工1）、［3］長谷川丈一郎（鹿屋中央1）、深水小鉄（日本文理1）、［5］伊藤快登（鳥栖工1）、有永凌（島原工1）

▼65kg級 ［1］須田快晴（鳥栖工1）、［2］杉本誠道（東鷹2）、［3］吉田叶也（福島1）、森崎悠太郎（島原1）、［5］西田海聖（樟南1）、勝裕太郎（日本文理 2）

▼71kg級 ［1］小柴伊織（鳥栖工1）、［2］濱﨑湧太（島原1）、［3］出田匠（玉名工1）、山口蓮（日本文理2）、［5］立川侃生（宮崎日大2）、佐土原瑛仁（日向学院1）

▼80kg級 ［1］大槻慶太（玉名工1）、［2］岡優希（小川工1）、［3］山下武蔵（宮崎日大1）、吉田海耶（鳥栖工1）、［5］川下雄輝（鹿屋中央1）、浅香凜太朗（日本文理2）

▼92kg級 ［1］中原陸（鹿屋中央1）、［2］城川晃輔（玉名工1）、［3］永沼和大（小倉商1）、衞藤昇王（日本文理2）、［5］上野海星（樟南1）、下村禅（小川工1）

▼110kg級 ［1］青木謙汰（玉名工1）、［2］重松大翔（鹿屋中央1）、［3］作元一翔（島原工1）、早見海人（鹿屋中央1）