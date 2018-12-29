＜レスリング＞JOCジュニアオリンピックカップ予選成績（ジュニア）

ナショナルトレーニングシステム（NTS）の研修会が12月24～28日に全国6ヶ所で行なわれ、高校男子選手1264人、中学男子選手197人、女子選手137人、指導者271人の合計1869人が参加した。期間中に2019年ＪＯＣジュニアオリンピックカップの予選大会が行なわれた。

ジュニアの部の結果は下記の通り（カデットの部は別ページ）

《一覧表》

北海道・東北 関 東 東海・北信越 近 畿 中国・四国 九 州

北海道・東北地区（岩手・いこいの村岩手）

【フリースタイル】

▼57kg級 ［1］小川颯太（八戸工大一2）、［2］荒道豊樹（八戸学院光星2）、［3］木地谷将伍（仙台城南2）、太田楓輝（仙台城南2）

▼61kg級 ［1］平内陽丞（八戸工大一2）、［2］遠間航陽（五城目2）、［3］日向渓介（八戸学院光星2）、八鍬哲（山形商2）

▼65kg級 ［1］鈴木雷人（仙台城南2）、［2］田邉満久也（八戸学院野辺地西2）、［3］浅野佑成（五城目2）、板橋京太郎（八戸工2）

▼70kg級 ［1］小山田滉紀（八戸学院光星2）、［2］横田響（宮古商2）、［3］鳴海篤郎（八戸工大一2）、（

▼74kg級 ［1］佐藤冬唯（仙台城南2）、［2］奈良崎芳征（上山明新館2）

▼79kg級 ［1］鈴木爽元（米沢工2）

▼86kg級 ［1］庭誠弥（種市2）、［2］糸坪翔矢（種市2）

▼92kg級 ［1］佐藤イアン（明桜2）

▼97kg級＝出場なし

▼125kg級 ［1］後藤晴紀（山形南2）、［2］大下千尋（種市2）

【グレコローマン】

▼55kg級 ［1］西野明心（八戸学院光星2）

▼60kg級 ［1］赤荻清志郎（米沢工2）、［2］佐藤愛来（八戸学院光星2）

▼63kg級 ［1］菊池大樹（山形商2）

▼67kg級 ［1］鈴木淳斗（仙台城南2）、［2］児山楓芽（田島2）

▼72kg級 ［1］叶知紘（山形商2）

▼77kg級 ［1］日下部友咲（山形商2）、［2］内海旭人（喜多方桐桜2）

▼82kg級＝出場なし

▼87kg級 ［1］藤原颯人（秋田商2）

▼97kg級 ［1］飯岡大樹（宮古商2）、［2］倉本聖都（種市2）

▼130kg級 ［1］鎌田優（仙台城南2）

関東地区（山梨・富士緑の休暇村）

【フリースタイル】

▼57kg級 ［1］宇戸平莞爾（日体大柏2）、［2］草間正汰（埼玉栄2）、［3］橋本海（野田中央2）、伊藤凜太郎（市立太田2）

▼61kg級 ［1］藤田颯（花咲徳栄2）、［2］築比地留偉（館林2）、［3］花井龍真（霞ヶ浦2）、秋津瑠（日体大柏2）

▼65kg級 ［1］山倉孝介（日体大柏2）、［2］山﨑優（横浜修悠館横須賀2）、［3］小林拓歩（前橋西2）、小沼龍心（霞ヶ浦2）

▼70kg級 ［1］深田雄智（日体大柏2）、［2］鈴木紋羅（京葉工2）、［3］古屋匠（日本工大駒場2）、後藤遼介（四街道2）

▼74kg級 ［1］高田煕（日体大柏2）、［2］大竹翔太（足利大附2）、［3］丹治和哉（館林2）

▼79kg級 ［1］渡辺慶二（鹿島学園2）、［2］市川アンディ（足利大附2）、［3］橋本愛弥（八千代松陰2）、阿部光（館林2）

▼86kg級 ［1］出戸楓雅（埼玉栄2）、［2］石原広喜（足利工2）

▼92kg級 ［1］小尾優弥（農林2）、［2］髙森勇斗（馬頭2）

▼97kg級 ［1］持永空弥（日体大柏2）、［2］仙度守将（横浜修悠館横須賀2）

▼125kg級 ［1］出頭海（鹿島学園2）、［2］輪湖伊武稀（富岡実業2）、［3］小林智耶（大泉2）

【グレコローマン】

▼55kg級 ［1］塩谷優（自由ヶ丘学園2）、［2］三井潤（鹿島学園2）、［3］武山健太（横浜修悠館横須賀2）、田下奏樹（花咲徳栄2）

▼60kg級 ［1］菅原隼（四街道2）、［2］西川広大（横浜修悠館横須賀2）、［3］木村悠一郎（横浜修悠館横須賀2）、市村魁士（足利大附2）

▼63kg級 ［1］萩原大和（花咲徳栄2）

▼67kg級 ［1］矢部晴翔（韮崎工2）、［2］長拓海（霞ヶ浦2）、［3］保坂蓮（自由ヶ丘学園2）

▼72kg級 ［1］栃倉健人（花咲徳栄2）、［2］田中宙（自由ヶ丘学園2）、［3］高根澤慶太（四街道2）、佐々木千秋（八千代松陰2）

▼77kg級 ［1］山田脩（日体大柏2）

▼82kg級＝出場なし

▼87kg級 ［1］玉岡颯斗（館林2）

▼97kg級 ［1］澤田雄斗（鹿島学園2）

▼130kg級 ［1］對比地旭陽（大泉1）

東海・北信越地区（静岡・焼津市総合体育館）

【フリースタイル】

▼57kg級 ［1］弓矢暖人（いなべ総合2）、［2］野坂晃誠（敦賀気比2）、［3］佐々木風雅（上田西2）、岩崎大聖（焼津水産2）

▼61kg級 ［1］岩智基（高山西2）、［2］稲田基男（福井農林2）、［3］中山雅斗（小諸2）、児玉寛樹（名古屋工2）

▼65kg級 ［1］張原大斗（志賀2）、［2］根路銘響（新潟県央工2）、［3］増田豊久（藤枝北2）、鵜飼大輝（名古屋工2）

▼70kg級 ［1］伊藤海（いなべ総合2）、［2］松川匠汰（名古屋工2）、［3］川村涼太（朝明2）、早川武吹（福井農林2）

▼74kg級 ［1］三木翔永（高山西2）、［2］大田英士（滑川2）、［3］塚田晴（佐久平総合技術2）、春原伶音（小諸商2）

▼79kg級 ［1］山﨑然生（いなべ総合2）、［2］関岡匠（松阪工2）、［3］小川泰生（新潟県央工2）、大垣内巧（志賀2）

▼86kg級 ［1］今井仁聖（中津商2）、［2］赤井虎太郎（滑川2）、［3］高津快（新潟県央工2）、平良琉真（名古屋工2）

▼92kg級 ［1］福田峻也（足羽2）、［2］山下伸空（焼津水産2）

▼97kg級 ［1］川田隼也（志賀2）、［2］松村颯真（鳥羽2）

▼125kg級 ［1］山田康瑛（岐南工1）、［2］船曳拓光（金沢北陵2）、［3］橋爪麻滉（敦賀気比2）

【グレコローマン】

▼55kg級 ［1］武中希充（伊勢工2）、［2］関倫太郎（吉原工2）、［3］横山友哉（岐阜工2）、監物奏多（沼津城北2）

▼60kg級 ［1］竹内玲音（岐南工2）、［2］飯田蓮（朝明2）、［3］須永陽（桜井2）、大前亮太（若狭東2）

▼63kg級 ［1］有賀丈竜（岐阜工2）、［2］水島稜介（星城2）、［3］野寺優真（伊豆総合2）、安田俊太郎（野々市明倫2）

▼67kg級 ［1］山本晃聖（朝明2）、［2］吉田憂聖（足羽2）、［3］清水浩都（吉原工2）

▼72kg級 ［1］松居俊伍（敦賀気比2）、［2］伊藤隼（いなべ総合2）、［3］荻原翔太郎（小諸2）

▼77kg級 ［1］窪田大羅（敦賀気比2）、［2］谷口瑛次（吉原工2）、［3］佐野瑠栄（朝明2）

▼82kg級 ［1］谷崎大造（岐南工2）、［2］山本裕太（若狭東2）、［3］齋藤颯人（吉原工2）

▼87kg級＝出場なし

▼97kg級 ［1］小栁慶斗（吉原工2）、［2］黒宮柚紀（鳥羽2）

▼130kg級 ［1］宮内勇真（伊豆総合2）、［2］中野虎太朗（四日市四郷2）

近畿地区（和歌山・那智勝浦体育文化会館）

【フリースタイル】

▼57kg級 ［1］今村兼彰（猪名川2）、［2］野出怜也（網野2）、［3］藤原大夢（京都廣学館2）、後藤昌也（栗東2）

▼61kg級 ［1］速水勝太郎（新宮高校2）、［2］前田未来斗（長尾谷2）、［3］渕口達矢（長尾谷2）、勝又元暉（大和広陵2）

▼65kg級 ［1］大越智和都（須磨翔風2）、［2］田中幹人（天理教校学園2）

▼70kg級 ［1］森東大樹（八幡工2）、［2］中原朱里人（興国2）、［3］上田蒼空（網野2）、松井健勝（法隆寺国際2）

▼74kg級 ［1］房本拓（和歌山北2）、［2］山岡智紀（京都廣学館2）

▼79kg級 ［1］髙橋夢大（網野2）

▼86kg級 ［1］山形樹（和歌山北2）、［2］白石駿一（高石2）

▼92kg級 ［1］岩城龍壱（熊野2）、［2］沖野雷斗（網野2）

▼97kg級 ［1］林峻光（大阪体育大浪商2）、［2］岡林義男（信楽2）、［3］山口拓真（和歌山北2）

▼125kg級 ［1］林秀悟（海洋2）

【グレコローマン】

▼55kg級 ［1］駒井大輝（興国2）、［2］吉岡亮太（天理教校学園2）、［3］武林優司（大和広陵2）、松村諒人（和歌山工2）

▼60kg級 ［1］谷口虎徹（和歌山北2）、［2］豊田涼太（京都廣学館2）、［3］角谷穂澄（栗東2）

▼63kg級 ［1］鈴木雅大（市立大阪2）、［2］松井勇樹（添上2）、［3］堀純祐（八幡工2）、小村元気（長尾谷2）

▼67kg級 ［1］中村緋水（和歌山北2）、［2］今在家晃大（日野2）、［3］上野山晴登（和歌山工2）

▼72kg級 ［1］松村慎太朗（添上2）、［2］小杉健（八幡工2）、［3］堀上晃太（高石2）

▼77kg級 ［1］伊藤一八（大和広陵2）

▼82kg級 ［1］大坪由宜（長尾谷2）、［2］三島太地（添上2）、［3］井原徳貴（京都廣学館2）、小川飛久（八幡工2）

▼87kg級 ［1］穴場我維（紀北工2）、［2］富尾義朗（京都廣学館2）

▼97kg級 ［1］山本純大（大和広陵2）、［2］今岡亮太（信楽2）、［3］西村滉大（栗東2）

▼130kg級 ［1］久東篤司（同志社香里2）、［2］林ルカス（信楽2）

中国・四国地区（高知・県立青少年センター）

【フリースタイル】

▼57kg級 ［1］清岡幸大郎（高知南2）、［2］清水目光生（おかやま山陽2）、［3］塚岡達也（高松農2）、寺田翔斗（おかやま山陽2）

▼61kg級 ［1］髙嶋悠人（多度津2）、［2］高田起虎（鳥取中央育英2）、［3］行成海人（おかやま山陽2）、小林亮太（おかやま山陽2）

▼65kg級 ［1］岩井皓陽（多度津2）、［2］佐藤龍也（豊浦2）、［3］河崎巧実（広島国際学院2）、渡川大夢（三次2）

▼70kg級 ［1］葛岡海斗（多度津2）、［2］平野棋薪（おかやま山陽2）、［3］柘植和郎（豊浦2）、横田吏男（関西2）

▼74kg級 ［1］石田修也（関西2）、［2］大西敦也（関西2）、［3］柳瀬励志朗（鳥取中央育英2）

▼79kg級 ［1］田中勝大（多度津2）、［2］岡崎彩季（関西2）、［3］渡部篤郞（北条2）

▼86kg級 ［1］長野元洸（山口県鴻城2）

▼92kg級 ［1］目黒優太（高松農2）、［2］山畠海聖（池田2）

▼97kg級 ［1］藤原健哉（倉敷2）

▼125kg級 ［1］髙橋快人（北条2）

【グレコローマン】

▼55kg級 ［1］大倉舜也（おかやま山陽2）、［2］諏訪亘輝（おかやま山陽2）、［3］小西健太郎（八幡浜工2）、川口椎央（倉敷鷲羽2）

▼60kg級 ［1］中村海輝（八幡浜工2）、［2］大熊匠翔（倉敷2）、［3］淺野智大（備前緑陽2）、小松峻輔（池田 2）

▼63kg級 ［1］曽我部京太郎（今治西2）、［2］柳生達哉（池田2）、［3］藏座智輝（豊浦2）

▼67kg級 ［1］宮川柊（池田2）、［2］辻村海聖（鳥取中央育英2）、［3］山下雄大（池田2）

▼72kg級 ［1］中下幸星（池田2）、［2］山地裕也（多度津2）、［3］椙山維吹（山口鴻城2）

▼77kg級 ［1］池内幸也太（北条2）、［2］岡田勘幸（立北条2）、［3］谷口海青（八幡浜工2）

▼82kg級＝出場なし

▼87kg級＝出場なし

▼97kg級 ［1］山本尚輝（八幡浜工2）

▼130kg級 ［1］山田愛斗（備前緑陽2）

九州地区（宮崎・青島青少年自然の家）

【フリースタイル】

▼57kg級 ［1］中尾蓮（玉名工2）、［2］河野偉舜（都城西2）、［3］吉田陸人（小川工2）、竹林琉聖（玉名工2）

▼61kg級 ［1］大竹海斗（日本文理2）、［2］良知弥津矢（宮崎工2）、［3］蕨野昂明（日本文理2）、河田祐聡（小川工2）

▼65kg級 ［1］中村成吾（三井2）、［2］藤井孝典（小川工2）、［3］永石洸斗（島原工2）、木村隆星（日本文理2）

▼70kg級 ［1］小田桐和真（鹿屋中央2）、［2］宮田昂季（宮崎日大2）、［3］東大雅（宮崎一2）

▼74kg級 ［1］喜多涼真（島原2）、［2］吉村樹羅（鹿屋中央2）、［3］阪元建臣（日南振徳2）

▼79kg級 ［1］前田真那弥（宮崎工2）、［2］杉田寛人（宮崎農2）、［3］北村勇気（鹿島実業2）、吉村亮汰（宮崎農2）

▼86kg級 ［1］飯沼啓将（日向学院2）、［2］多賀直樹（日本文理2）

▼92kg級 ［1］工藤譲（日本文理2）、［2］古田智大（玉名工2）、［3］川口恵四郎（日南振徳2）

▼97kg級＝出場なし

▼125kg級 ［1］渡邉荘陽（日向学院2）、［2］内藤絢太（宮崎日大2）

【グレコローマン】

▼55kg級 ［1］荒木瑞生（鳥栖工2）、［2］中﨑円太（樟南2）、［3］中﨑円太（樟南2）、鐘ヶ江直也（鳥栖工2）

▼60kg級 ［1］池田遼介（三井2）、［2］椎葉陽人（玉名工2）、［3］山田大雅（築上西2）

▼63kg級 ［1］植木勇（三井2）、［2］山下一樹（宮崎工2）、［3］上原郷平（宮崎日大2）

▼67kg級 ［1］仲泊勇之助（北部農林2）、［2］川﨑聖也（宮崎一2）、［3］林翔斗（島原工2）、河野寛太（宮崎日大2）

▼72kg級 ［1］西田海蓮（樟南2）、［2］荒木大夢（島原工2）

▼77kg級＝出場なし

▼82kg級 ［1］岩間友太（玉名工2）、［2］湯田優介（宮崎日大2）

▼87kg級＝出場なし

▼97kg級 ［1］芹川力亜（鹿島実業2）、［2］下地智也（浦添工2）、［3］畑中佑斗（宮崎工2）

▼130kg級 ［1］田中悠輝（玉名工2）、［2］渡口妃龍（北部農林2）、［3］繁永海斗（築上西2）