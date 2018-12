アメリカ主要局で放送された人気ドラマランキング トップ20【2018年秋～冬】

2018年も残りあと数日になりました。12月に入るとアメリカのTV界はウィンターブレイクに突入。秋から始まった新シーズンの前半の終了に合わせて、米Entertainment Weeklyがこの秋6週間で放送されたTVシリーズの視聴者数ランキングを発表。そのランキングをご紹介♡

2018年ウィンターブレイク前の人気作品は?

アメリカのTVドラマですが、今年もネット配信なるものがかなりの数登場し、テレビ局のみならずネットで自身の好きな時間に観られるとあって、若者を中心としてネット配信のドラマが今年は大人気でしたね。

若い子に話を聞くと、海外ドラマはテレビでは観ないという人が多いこともテレビ業界からしたらちょっと残念ではあるのでしょうが・・・忙しい現代人にとっては、インターネットで自分の都合のいい時間に好きなだけドラマや映画が見られるというのは本当にありがたいことではありますものね。

今シーズンで終了のあの大人気ドラマが1位を獲得!

LOS ANGELES - FEBRUARY 7: 'The Comic-Con Conundrum' -- Pictured: Bernadette (Melissa Rauch), Howard Wolowitz (Simon Helberg), Stuart (Kevin Sussman), Sheldon Cooper (Jim Parsons) and Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik). Leonard reluctantly agrees to let Penny join the gang for their annual trip to Comic-Con next summer, on THE BIG BANG THEORY, Thursday, Feb. 23 (8:00-8:31 PM, ET/PT), on the CBS Television Network. (Photo by Monty Brinton/CBS via Getty Images)

さてそんな海外ドラマは、12月に入って、ちょっとだけウインターブレイクなるものに突入して(いわゆるテレビ業界の冬休みですね)現在海外ドラマはお休みをしている状態です。そんな中、今年秋から放送されたドラマの人気ランキングが発表されました。

https://m.media-amazon.com

そのトップに輝いたのは、やはりというか・・・殿堂入りしてもおかしくない不動の地位を確立している『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』。

海外ドラマに出演した俳優さんの収入ランキングでも『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』のキャストが沢山Rランキングしていましたものね。

https://m.media-amazon.com

最も稼ぐTV女優&俳優ランキング 年収が48億円?アノ俳優&女優さんこんなに稼いでま~す♡

↑

詳しくお知りになりたい方は、こちらのランキングをご覧になられてみてくださいね。

Ron Cephas Jones, Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Alexandra Breckenridge, Sterling K. Brown, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chrissy Metz, Chris Sullivan, Niles Fitch, Hannah Zeile, Logan Shroyer, Faithe Herman, and Eris Baker in This Is Us (2016)

https://m.media-amazon.com

このアメリカCBSのロングランコメディは、現在放送中のシーズン12をもって終了することが発表されているのですが・・・

今秋もその人気は揺るがないようです。

Josh Dallas, Melissa Roxburgh, and Jack Messina in Pilot Manifest (2018)

https://m.media-amazon.com

『ビッグバン★セオリー』と『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』という二大人気テレビ番組を抱えているCBS放送を追いかけるのが、アメリカNBC放送で、 2018年9月24日から放送が始まった新ドラマ『Manifest(原題)』は新作の中で群を抜いた視聴数を獲得しています。その他にも今年大人気となったエミー賞の常連化となっている『THIS IS US』もNBCの人気番組ですね。

さて、それではランキングをご紹介します。

日本ではまだ未放送のものもありますが、今後の参考にでもなればと思います。

2018年秋 TVドラマの人気ランキング(放送局/平均視聴者数)

1. 『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』(CBS/1580万人)

https://images.spoilertv.com

2. 『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』(CBS/1460万人)

https://storage.googleapis.com

3. 『Manifest』(NBC/1410万人)

https://images.spoilertv.com

4. 『Young Sheldon』(CBS/1320万人)

https://storage.googleapis.com

5. 『THIS IS US』(NBC/1280万人)

https://m.media-amazon.com

6. 『グッド・ドクター 名医の条件』(ABC/1200万人)

https://images.spoilertv.com

7. 『FBI』(CBS/1180万人)

https://images.spoilertv.com

8. 『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』(CBS/1140万人)

https://m.media-amazon.com

9. 『ニュー・アムステルダム(原題) / New Amsterdam』(NBC/1060万人)

https://m.media-amazon.com

10. 『シカゴ・ファイア』(NBC/1030万人)

https://m.media-amazon.com

シカゴ・ファイア

原題:CHICAGO FIRE

アメリカ

more

11. 『シカゴ・メッド』(NBC/1023万人)

https://m.media-amazon.com

シカゴ・メッド

原題:CHICAGO MED

アメリカ

more

12. 『BULL/ブル 法廷を操る男』(CBS/1021万人)

https://m.media-amazon.com

BULL/ブル

原題:BULL

アメリカ

more

13. 『NCIS:ニューオーリンズ』(CBS/1017万人)

https://storage.googleapis.com

14.『The Conners』(ABC/982万人)

https://m.media-amazon.com

15. 『シカゴP.D.』(NBC/980万人)

https://m.media-amazon.com

シカゴ P.D.

原題:CHICAGO P.D.

アメリカ

more

16. 『God Friended Me』(CBS/960万人)

https://m.media-amazon.com

17. 『Mom』(CBS/958万人)

https://m.media-amazon.com

18. 『NCIS:LA ~極秘潜入捜査班』(CBS/956万人)

https://m.media-amazon.com

19. 『9-1-1:LA救命最前線』(FOX/952万人)

https://m.media-amazon.com

9-1-1:LA救命最前線

原題:9-1-1

アメリカ

more

20. 『HAWAII FIVE-0』(CBS/930万人)

https://storage.googleapis.com

HAWAII FIVE-0

原題:HAWAII FIVE-O

アメリカ

more

いかがでしたか?お馴染みの海外ドラマから、今年から始まった新作までランキングしていましたね。

ただし、こちらは2018年の秋からこれまでに放送されたものについてですので・・・

年間を通してとなると、またランキングは変わってくるようですよ。

アメリカでの人気ランキングをチェックしておくとどんなドラマが次に日本で放送されるのか楽しみになりますよね。

その年間を通しての人気のあったドラマランキングは別記事でご用意しています。

実はこのランキングは、驚くものが1位となっておりまして、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。