【当番医】１２月３０日

【３０日】

◇福井市◇休日急患センター（９時～２３時、城東４、内科）電話０７７６（２２）２０９９▽県こども急患センター（９時～２３時、城東４、小児科）電話０７７６（２６）８８００▽福井厚生病院（９時～１８時、下六条町）電話０７７６（４１）３３７７▽安土整形外科医院（９時～１８時、中央２）電話０７７６（２５）３５４５▽休日急患歯科診療所（９時～１７時、大願寺３）電話０７７６（２６）８４６８▽県精神科救急情報センター（終日）電話０７７６（６３）６８９９

◇あわら市◇加納病院（９時～１７時、花乃杜１、内科）電話０７７６（７３）１００１▽国立あわら病院（９時～１７時、北潟、外科）電話０７７６（７９）１２１１

◇坂井市◇藤田神経内科病院（９時～１７時、丸岡町羽崎、内科）電話０７７６（６７）１１２０

◇大野市◇休日急患診療所（９時～２１時、篠座、内科・外科・小児科）電話０７７９（６５）８９９９

◇勝山市◇福井勝山総合病院（９時～１７時、長山町２）電話０７７９（８８）０３５０

◇鯖江市◇斎藤病院（９時～１７時、中野町）電話０７７８（５１）０５９３◇幸道眼科（９時～１７時、幸町１）電話０７７８（５４）００８８◇丸山内科循環器科医院（９時～１７時、上鯖江２）電話０７７８（２９）０００８

◇越前町◇織田病院（９時～１７時、織田）電話０７７８（３６）１０００

〓越前市〓中村病院（９時～１７時、天王町）電話０７７８（２２）０６１８▽はやし内科外科（９時～１７時、若竹町）電話０７７８（２１）０１１１

◇敦賀市◇休日急患センター（９時～１２時、１３時～１５時、中央町２、内科・小児科・歯科）電話０７７０（２５）５３１１▽和久野医院（９時～１２時、１３時～１７時、和久野、外科系）電話０７７０（２２）３０８０ （受け付けは診療終了時間の１５分前まで）

◇若狭町◇関根医院（９時～１７時、北前川）電話０７７０（４５）００２２

◇小浜市◇田中病院（９時～１７時、遠敷１０）電話０７７０（５６）５３５３

◇高浜町◇若狭高浜病院（９時～１７時、宮崎）電話０７７０（７２）０８８０