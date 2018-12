2018年に関西にオープン・リニューアルした「ファッション」店舗まとめ9選

毎日を楽しくさせてくれるファッションにはこだわりたいもの。最新のオープン情報からは目が離せませんよね。

そこで今回は、annaの記事で紹介したなかから、2018年夏以降に関西でオープンし、特に注目を集めた人気のスポーツブランドや憧れのハイブランド、セレクトショップまで、9店舗をまとめてご紹介します!

■1:西日本初!『アディダス ブランドコアストア』が三宮ゼロゲート内にオープン

2018年9月14日 (金)、三宮ゼロゲート内に、「STADIUM(スタジアム)」をコンセプトにした『アディダス ブランドコアストア 』がオープン。

フットウェア、アパレル、アクセサリーアイテムを取りそろえた、スポーツパフォーマンス商品からアディダス オリジナルス商品まで幅広いアイテムを展開しています。

<店舗概要>

アディダス ブランドコアストア 三宮ゼロゲート

住所 :兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-3三宮ゼロゲート2F

アクセス:JR西日本三宮駅・阪神本線神戸三宮駅 徒歩8分

電話:078-335-1955

営業時間:11:00~21:00

定休日 :不定休

■2:京都初のアディダス直営店『アディダス ブランドコアストア 京都』がオープン!

三宮に続き、2018年11月16日 (金)には京都初の『アディダス ブランドコアストア 京都』が四条烏丸にオープン。

スポーツパフォーマンス商品からアディダス オリジナルス商品まで、幅広い商品ラインナップが魅力。

試着室がロッカールーム仕様になっていたり、スタジアムのバックヤードに見立てた店内になっていたりと、空間そのものも楽しめます。

<店舗情報>

アディダス ブランドコアストア 京都

住所:京都府京都市下京区四条通寺町西入奈良物町360

最寄駅:阪急『河原町駅』

電話番号:075–253-1400

営業時間:11:00~21:00

定休日:不定休

■3:セレクトショップ『ラブレス』のニューストアがグランフロント大阪に登場

国内外の高感度なハイブランドとクリエイティブブランドを提案するセレクトショップ『ラブレス』。

『グランフロント大阪』に2018年10月5日(金)『ラブレス サニーサイドフロア』としてオープン。

ウエアはもちろん、アクセサリー、服飾雑貨を取り揃え、ショップオリジナル企画ブランド、国内外の買付けブランドをメンズ・レディスの複合で展開しています。

<開催情報>

LOVELESS Sunny Side Floor グランフロント大阪店

住所:大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 南館2階

電話:06-6485-8166

営業時間:10:00~21:00(不定休)

■4:ヴィンテージセレクトショップ『ALLU』が心斎橋にオープン

時代を超えて愛されるエイジレスな名品を取りそろえるヴィンテージセレクトショップ『ALLU(アリュー)』。銀座店に続く2号店が、2018年9月15日(土)大阪心斎橋にオープンしました。

『ALLU 心斎橋』では、『エルメス』、『シャネル』、『ルイ ヴィトン』のバッグ、アクセサリー、ウォッチなど豊富なアイテムが集結しています。

『ALLU』初披露となる稀少なヴィンテージアイテムも見逃せません。

<店舗情報>

ALLU心斎橋店

住所:大阪府大阪市中央区西心斎橋 1-10-9

■5:『Champion』の女性向け商品を中心とした直営店が関西初登場!

スポーツアパレルブランドの『チャンピオン』が、2018年9月21日(金)に関西初となる女性向けプロダクトを中心とした直営店『Champion For Her HEP FIVE』をオープンしました。

人気のスウェットやTシャツを代表とするカジュアル商品はもちろんのこと、雑貨やアクティブウェアまでがそろい、女性のライフスタイルを彩る幅広いラインナップが魅力です。

<店舗情報>

Champion For Her HEP FIVE

住所:大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 3F

電話番号: 06-6366-3873

営業時間: 11:00~21:00

定休日:不定休

■6:大阪・心斎橋に『Gapストア』がリニューアルオープン

2018年11月22日(木)に心斎橋筋商店街にある『Gap 心斎橋商店街』がリニューアルオープンしました。

地下1階がキッズ&ベビー、1階がメンズ、2階がウィメンズの3つのフロアで構成されており、家族連れも入りやすく広々とした店舗に!

<店舗情報>

Gap心斎橋店

住所:大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-9-6

電話: 06-4704-5201

営業時間:10:00~22:00

■7:大阪髙島屋に「ディオールブティック」の新店舗がオープン

2018年12月5日(水)、大阪髙島屋の2階に『ディオール ブティック』がオープン!

マリア・グラツィア・キウリによるプレタポルテやレザーグッズ、シューズをはじめ、ファインジュエリーおよびウォッチなどがラインナップ。

店内は、上品な素材使いや色調に、ゴールドメタルを利かせた明るく開放的な空間に。

<店舗情報>

大阪髙島屋 ディオール ブティック

住所:大阪市中央区難波5-1-5 2階

最寄駅:御堂筋線・四ツ橋線・千日前線・南海『なんば駅』/阪神・近鉄『大阪難波駅』

電話:06-6631-1101

営業時間:10:00~20:00(詳細は公式ホームページでご確認ください)

■8:イタリアのスニーカーブランド『Atlantic STARS OSAKA』が心斎橋に関西初上陸

イタリアのスニーカーブランド『Atlantic STARS(アトランティックスターズ)』のフラッグシップストア2号店が、12月大阪・心斎橋にオープン。

1号店である東京・青山のフラッグシップストアに続き、世界一の商品数を誇ります。メンズ・レディース・キッズ スニーカーなど、豊富なバリエーションなので、スニーカー好きにはたまらないアイテムに出会えるはず。

<店舗情報>

Atlantic STARS OSAKA (アトランティックスターズ 大阪店)

住所:大阪府大阪市中央区南船場4-10-18 1F

営業時間:【月~金】12:00~20:00、【土】11:00~20:00、【日・祝】11:00~19:00

■9:大阪・心斎橋に『マイケル・コース』路面店がオープン

2018年12月24日(月・祝)、大阪・心斎橋御堂筋に『マイケル・コース』のライフスタイルストアをオープン。

ファーストラインであるマイケル・コース コレクションのハンドバッグをはじめ、レディ・トゥ・ウェア、シューズ、ウォッチ、ジュエリー、フレグランスといった全カテゴリーの商品がラインナップ。

心斎橋店は日本で5番目の路面店です。

<店舗情報>

マイケル・コース心斎橋

住所:大阪府大阪市中央区西心斎橋2-1-5

電話:06-6214-3351

営業時間:11:00~20:00

休日:不定休

いかがでしたか? 今年の冬のお買い物は新しいお店をのぞいてみてくださいね。(文/藤田真奈)

