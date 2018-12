『ウォーキングデッド』、ラブシーンの撮影で恥ずかしいハプニングが起きた！

マイケル・カドリッツ(エイブラハム役)が、クリスチャン(ロジータ役)とのラブシーンで起きた恥ずかしいハプニングについて話しました。ちょっと気まずい、でも笑っちゃう。

インタビューで、撮影のウラ話を語る

カリフォルニア州で行われたSan Jose Fan Festで、パネルインタビューに登場したマイケルとクリスチャン・セラトス。ファンからラブシーンのウラ話について質問されました。

恥ずかしいハプニング

マイケルはラブシーンについて次のように話します。

「俺はクリスチャンの上に覆いかぶさってお互い裸だったけど、俺たちの体の間には、カバーをしてたんだ。撮影が始まると、監督から『そっちに動かないで、こっちに動いて』って細かい指示があったんだ。」

それから、カットの声が入るとクリスチャンは「動かないで!」とマイケルに注意したそう。何事かと思ったら、2人の体を覆っていたカバーが床に落ちていたんだとか。マイケルが離れてしまうと、彼女の裸体が撮影陣にまで晒されてしまうところでした。

気まずいけど、2人は…

マイケルはこのハプニングについて「クリスチャンが完全に裸になってしまって、俺たちは笑い始めたよ。だって、お互いをよく知らないのに裸で重なり合っていたんだから。」とコメント。気まずいけど、笑って場の雰囲気が和んだみたいですね。

インタビュー動画を見ると、マイケルがこの話をしている間、クリスチャンは恥ずかしそうに頭を抱えたり、笑ったりしていました。かわいい♡

最後に

これは気まずい。それに、共演者同士があまりお互いをよく知らないうちから素っ裸で肌を重ね合わせて、ジッとしている画を想像すると笑ってしまいました。今ではお互いをよく知って、仲良しなマイケルとクリスチャン。

