【声優誕生日まとめ】12月30日～1月6日生まれの声優さんは？ 浅沼晋太郎さんから八代拓さんまで

声優という仕事はアニメのみならずTVやイベント出演、中にはアーティストとして活動される方、その活動は広がりを続けています。そんな中、ラジオやイベント、SNSなどにおいて、声優さんの誕生日を祝う姿が多数見られ、ファンの間でも馴染み深いイベントとなりました。
そこでアニメ！アニメ！では、直近に誕生日を迎える声優さんたちをご紹介。今回は12月30日～1月6日にかけて誕生日を迎える声優さんをピックアップしました。
【12月30日】
上田のりこさん
宇和川恵美さん
岸本和也さん
白倉麻子さん
林伊織さん
八木かおりさん
吉倉万里さん
【12月31日】
有賀由樹子さん
KONISHIKIさん
中川慶一さん
永瀬江美弥さん
沼波輝枝さん
福原綾香さん
【1月1日】
伊井篤史さん
池田昌子さん
伊崎寿克さん
江口美里さん
大里雅史さん
加藤治さん
烏丸祐一さん
菊池いづみさん
関根信昭さん
槇大輔さん
坪井章子さん
西宏子さん
櫨山めぐみさん
原ミユキさん
巻島康一さん
翠準子さん
宮永麻衣さん
【1月2日】
あかがわまきさん
明坂聡美さん
宗形智子さん
岡雅子さん
黒澤剛史さん
佐々木瑤子さん
たかしたみかさん
豊口めぐみさん
中嶋ミチヨさん
速水けんたろうさん
真壁かずみさん
三浦博和さん
【1月3日】
五十嵐誠さん
伊藤健太郎さん
飯塚雅弓さん
榎本祥子さん
大和武志さん
小幡記子さん
草野とおるさん
田中理恵さん
民安ともえさん
津賀有子さん
根本央紀さん
橋本まいさん
畑農智実さん
原良丞さん
フルヤミツアキさん
山本和臣さん
【1月4日】
安斉一博さん
泉裕子さん
伊東隼人さん
小柳基さん
桐生かえみさん
酒井凜太朗さん
多緒都さん
立野香菜子さん
堂ノ脇恭子さん
早瀬ゆかさん
平田康之さん
藤井麻衣さん
本橋尚土さん
安武みゆきさん
山口繭さん
【1月5日】
阿川りょうさん
浅沼晋太郎さん
天野由梨さん
伊牟田大さん
小寺麻未さん
佐久間レイさん
高田万由子さん
長澤奈央さん
藤本隆行さん
細野雅世さん
MIKIさん
【1月6日】
安西英美さん
大橋隆昌さん
坂井恭子さん
戸川絵美さん
根本泰彦さん
三上枝織さん
八千草薫さん
八代拓さん
ゆかなさん
MoA