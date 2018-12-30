【速報中】常翔学園vs桐生第一は、常翔学園が36点リードで前半を折り返す

花園ラグビー場第3グラウンドで行われている全国高校ラグビー大会2回戦の常翔学園高等学校(男子) vs 桐生第一高等学校(男子)の試合は前半を終え、常翔学園が桐生第一相手に36点リードを奪っています。後半常翔学園はリードを維持できるか、桐生第一は36点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。
メンバー
■ 常翔学園高等学校(男子)
1 山本 敦輝
2 髙井 翔太
3 為房 慶次朗
4 梁本 旺義
5 木戸 大士郎
6 岩本 晃伸
7 原 透和
8 石田 吉平
9 前田 翔哉
10 石井 豪
11 山川 一瑳
12 北田 駆
13 岡野 喬吾
14 髙井 優志
15 中村 英人
16 吉田 優介
17 富原 悠貴
18 西條 航
19 辻 時羽
20 吉本 匠希
21 竹内 駿
22 山田 凜太朗
23 山本 紫温
24 目良 成世
25 安田 徳真
■ 桐生第一高等学校(男子)
1 吉田 智哉
2 明光 棟吾
3 大和 大祐
4 飯塚 太一
5 板橋 弦大
6 大野 怜央
7 新井 穂
8 徐 隼
9 東 皓輝
10 齊藤 誉哉
11 藤生 奨太郎
12 奥田 北斗
13 矢内 裕人
14 田代 颯
15 今泉 秀柾
16 原 雄弘
17 原 弘晟
18 田中 洋太郎
19 山口 涼
20 尾島 輝
21 佐藤 広梓
22 依田 大和
23 関 翼
24 横田 善