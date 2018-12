『スマブラSP』ファイターたちの“寝顔”特集！寝る体勢は血筋によって受け継がれる？【特集前編】

発売から約3週間経過しても、まだまだその話題が尽きることのない『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』(以下、スマブラSP)。インサイドでも、本作の様々な特集&ニュース記事を掲載しています。

今回はそんな『スマブラSP』に関して、登場するファイターの“寝顔”にピックアップ!過去最多を誇るファイター70体以上の寝顔を前編・後編に分けてご紹介します。

“睡眠状態”という大きな隙には確実にスマッシュ攻撃などの大技を決めたいため、普段なら寝顔なんて見る暇もないでしょう。本特集では、プリンの大活躍によりほぼ全てのファイターの寝顔を撮影できましたので、寝顔や寝る体勢、他ファイターとの類似点などに注目して、ゆっくりたっぷりとお楽しみください!

◆マリオ

昼下がりのうたた寝するおっさんをイメージさせるマリオ。お尻辺りに手をのせながらの寝方は、『スーパーマリオ64』を思い出しますね。

◆ドンキーコング

ドンキーコングは指をしゃぶりながら眠っています。指しゃぶりは安心感を得るためにやってしまうんだとか(ネット調べ)。

◆リンク

リンクをはじめとした剣士たちは、剣を支えにして眠るようです(一部例外もいますが)。それにしてもこの角度から見ると、足に矢を受けたせいで膝を突いて弱っている姿にも見えてきます。

◆サムス

寝顔なんて見えない、なぜならパワードスーツだから。いやでも目を凝らして見れば・・・やっぱりパワードスーツしか見えない。

◆ダークサムス

寝顔なんて見えない、ぶっちゃけサムスとほぼ同じだから。いやでも目を凝らして見れば・・・やっぱり「色変わったよね」ぐらいしか思い浮かばない。

◆ヨッシー

ヨッシーは口を開けっ放しにして眠っていますね。ヨッシーのことですから、何かを食べる夢でもみているのでしょうか?

◆カービィ

「かわいい」という言葉しか出てこないカービィの寝顔。ぬいぐるみやクッションとして既に商品化されていそうですね。

◆フォックス

いつもはカッコいいフォックスも、眠っている時は少しかわいく見えてきます。

◆ピカチュウ

無表情で掴み掛ってくるピカチュウの姿には一時期恐怖を抱いていましたが、こんな愛くるしいくるまり方をされたらそんな恐怖もぶっ飛んでしまいます!

◆ルイージ

兄・マリオとそっくりな体勢で眠るルイージ。兄弟は寝方まで似るんですね。

次ページ:お姫様たちの寝方には優雅さが満ちている!

◆ネス

ネスは年相応の少年らしい寝顔をしています。寝方としては体育座りといった感じでしょうか。

◆キャプテン・ファルコン

眠っていても、キャプテン・ファルコンの眼は光り輝いています。

◆プリン

今回の記事で大活躍してくれたプリン。眠るときは前かがみになっていますね。眠る直前の何とも言えないプリンの画像も撮影できました。

◆ピーチ

さすがはキノコ王国のお姫様ピーチ姫。寝顔にも優雅さを感じてしまいます。

◆デイジー

一方こちらはサラサ・ランドのお姫様デイジー。目を瞑っているからこそ目立つ長いまつ毛が特徴的。

◆クッパ

眠っていても、クッパの威圧感は健在!

◆アイスクライマー

ポポとナナは寝顔もそっくりですね。

◆シーク

顔半分が布で隠れていても、寝顔だけで「シークはイケメンだな~」と思ってしまいます。

◆ゼルダ

今回は『神々のトライフォース』デザインとなったため、“美人”よりも“かわいい”という言葉の方がしっくりくるゼルダ。そんな彼女の寝顔は、どこかクールさを感じさせます。

◆ドクターマリオ

この体勢で眠るファイターを今までに2回は見ている気がします。まぁ片方は同一人物で、片方は兄弟ですからね。似てしまうのは当然?

次ページ:「その寝方、誰に学んだ!?」

◆ピチュー

進化先であるピカチュウと寝方が似ていますね。耳がペタンとなっているところが最高にキュート!

◆ファルコ

ファルコは、力が抜けてだらーんとなっている両手が特徴的ですね。

◆マルス

剣を両手で掴みながら眠るマルス。剣に体重を預けているため、意外と楽な体勢だったりします。

◆ルキナ

マルスと殆ど似たような体勢で眠っていますね。『ファイアーエムブレム』シリーズは、この体勢で眠るファイターが計4人も存在しています。戦い方が似れば、寝方も似るということなのでしょうか?

◆こどもリンク

こども姿でも、その凛々しさは一級品!

◆ガノンドロフ

にやっとした口元に強者感溢れる右腕・・・寝ていても魔王はやっぱり怖いですね。

◆ミュウツー

圧倒的強者感漂う直立不動スタイルのミュウツー。いつでも目をカッ!と開いて応戦してきそうです。

◆ロイ

ルキナの時に紹介した、同じ体勢で眠るファイターの3人目です。背景と相まって、眠っていると言うよりも戦いに赴く前の精神統一に見えてきました。

◆クロム

ルキナの寝方がああならば、クロムの寝方も必然的にこうなってしまうのでしょう。「その寝方、誰に学んだ!?」「父に!」的なシーンがあってもおかしくはありません。

◆Mr.ゲーム&ウォッチ

平面のMr.ゲーム&ウォッチは、睡眠マークとしてよく使用される「Zzz…」で眠りを表現しています。

次ページ:パワードスーツで見えなかったサムスの寝顔が明らかに!

◆メタナイト

クールなメタナイトならカッコよく眠るんじゃないかと思っていましたが、両手両足を伸ばした意外と大胆な恰好で眠っています。

◆ピット

ピットの寝顔を見ていると、戦闘終わりに疲れて眠ってしまったという場面を勝手に想像してしまいます。まだ戦闘中ですけどね。

◆ブラックピット

性格が変わっているので、表情がちょっとキザになっている等の変化があるかと思いましたが、ピットの寝顔や寝方と殆ど変わりませんね。

◆ゼロスーツサムス

パワードスーツで見えなかったサムスの寝顔がこちらです。眠る体勢も女性らしいものに。

◆ワリオ

真っ白な歯を見せつけながら仰向けで眠るワリオ。寝息は確実に臭い。

◆スネーク

・・・確実に目が開いていますね。相手に寝ていると思わせないための技かもしれません。

◆アイク

『ファイアーエムブレム』勢ですが、アイクは剣を置いて寝ていますね。

◆ポケモントレーナー(ゼニガメ/フシギソウ/リザードン)

ポケモンたちの寝方はやっぱりかわいいですね!リザードンだけは別物ですが・・・起こしたら大暴れしそうです。

◆ディディーコング

ドンキーコングと同じく寝転がるかと思いましたが、ディディーコングは座って眠るようです。

◆リュカ

全体的にネスと同じ少年らしい雰囲気を感じさせます。眠る体勢も殆ど同じですね。

本記事で紹介できなかったファイターは、「後編」にてご紹介します!

茶っプリン