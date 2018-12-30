【速報中】新潟工vs茗溪学園は、茗溪学園が12点リードで前半を折り返す

花園ラグビー場第2グラウンドで行われている全国高校ラグビー大会2回戦の新潟工業高等学校(男子) vs 茗溪学園高等学校(男子)の試合は前半を終え、茗溪学園が新潟工相手に12点リードを奪っています。後半茗溪学園はリードを維持できるか、新潟工は12点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。
メンバー
■ 新潟工業高等学校(男子)
1 南 豪思
2 平原 史也
3 土門 恭平
4 山田 翔太
5 山田 颯
6 桐生 健祐
7 稲村 心
8 松田 大空
9 豊﨑 陸
10 小川 涼太郎
11 細川 勇人
12 佐藤 歓
13 奥田 勇志
14 大久保 征
15 大月 淳史
16 成田 歩夢
17 仲村 太智
18 矢部 隆真
19 福島 蒼人
20 高野 瑛斗
21 大田 陸斗
22 金子 蓮
23 髙橋 祐成
24 古川 月葵
■ 茗溪学園高等学校(男子)
1 牧 大貴
2 米沢 豪真
3 橋口 拓人
4 小林 太亮
5 小徳 久喜
6 根本 凌太郎
7 大塚 椋生
8 佐藤 剛
9 諸藤 陸
10 堀尾 健太
11 加藤 樹大
12 宇津山 響
13 大芦 征矢
14 渡邉 隼人
15 植村 陽彦
16 豊島 健太郎
17 一家 慶喜
18 磯 航太
19 神原 麦
20 ロッカ 亜蘭
21 久保田 幹
22 大森 広太郎
23 大越 勇気
24 黒川 心平
25 宮本 侑生