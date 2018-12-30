【速報中】新潟工vs茗溪学園は、茗溪学園が12点リードで前半を折り返す

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ラグビー 試合サマリー

花園ラグビー場第2グラウンドで行われている全国高校ラグビー大会2回戦の新潟工業高等学校(男子) vs 茗溪学園高等学校(男子)の試合は前半を終え、茗溪学園が新潟工相手に12点リードを奪っています。後半茗溪学園はリードを維持できるか、新潟工は12点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。

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メンバー

■ 新潟工業高等学校(男子)

　1　南 豪思

　2　平原 史也

　3　土門 恭平

　4　山田 翔太

　5　山田 颯

　6　桐生 健祐

　7　稲村 心

　8　松田 大空

　9　豊﨑 陸

　10　小川 涼太郎

　11　細川 勇人

　12　佐藤 歓

　13　奥田 勇志

　14　大久保 征

　15　大月 淳史

　16　成田 歩夢

　17　仲村 太智

　18　矢部 隆真

　19　福島 蒼人

　20　高野 瑛斗

　21　大田 陸斗

　22　金子 蓮

　23　髙橋 祐成

　24　古川 月葵

■ 茗溪学園高等学校(男子)

1　　牧 大貴

2　　米沢 豪真

3　　橋口 拓人

4　　小林 太亮

5　　小徳 久喜

6　　根本 凌太郎

7　　大塚 椋生

8　　佐藤 剛

9　　諸藤 陸

10　　堀尾 健太

11　　加藤 樹大

12　　宇津山 響

13　　大芦 征矢

14　　渡邉 隼人

15　　植村 陽彦

16　　豊島 健太郎

17　　一家 慶喜

18　　磯 航太

19　　神原 麦

20　　ロッカ 亜蘭

21　　久保田 幹

22　　大森 広太郎

23　　大越 勇気

24　　黒川 心平

25　　宮本 侑生

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