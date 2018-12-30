【速報中】関商工vs東福岡は、東福岡が23点リードで前半を折り返す

花園ラグビー場第1グラウンドで行われている全国高校ラグビー大会2回戦の関市立関商工高等学校(男子) vs 東福岡高等学校(男子)の試合は前半を終え、東福岡が関商工相手に23点リードを奪っています。後半東福岡はリードを維持できるか、関商工は23点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。
メンバー
■ 関市立関商工高等学校(男子)
1 古田 達裕
2 市原 大輝
3 太田 真綱
4 馬場 大治
5 笹原 徳人
6 山口 大伍
7 後藤 匡揮
8 梅村 柊羽
9 伊藤 貴登
10 山田 楓真
11 清水 健人
12 古田 凌雅
13 髙井 翔馬
14 上野 颯汰
15 種田 健二
16 森岡 愛斗
17 佐藤 隼輔
18 石原 飛来
19 波多野 欄丸
20 下前 敦暉
21 河合 悠莉
22 隅田 唯我
23 隅田 聖武
24 玉田 元気
25 恩田 洋介
■ 東福岡高等学校(男子)
1 木原 優作
2 福井 翔
3 川﨑 太雅
4 吉永 昂生
5 岡田 澄空
6 小島 雅登
7 森山 雄太
8 西濱 悠太
9 友池 瞭汰
10 吉村 紘
11 高本 とむ
12 廣瀬 雄也
13 原口 虎太郎
14 志氣 陸王
15 古里 樹希
16 久保田 達大
17 本田 啓
18 小西 優治
19 上野 大樹
20 井上 風雅
21 中森 隆太
22 寺下 功起
23 井手 太朗
24 中村 太一