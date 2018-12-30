【速報中】関商工vs東福岡は、東福岡が23点リードで前半を折り返す

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ラグビー 試合サマリー

花園ラグビー場第1グラウンドで行われている全国高校ラグビー大会2回戦の関市立関商工高等学校(男子) vs 東福岡高等学校(男子)の試合は前半を終え、東福岡が関商工相手に23点リードを奪っています。後半東福岡はリードを維持できるか、関商工は23点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。

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メンバー

■ 関市立関商工高等学校(男子)

　1　古田 達裕

　2　市原 大輝

　3　太田 真綱

　4　馬場 大治

　5　笹原 徳人

　6　山口 大伍

　7　後藤 匡揮

　8　梅村 柊羽

　9　伊藤 貴登

　10　山田 楓真

　11　清水 健人

　12　古田 凌雅

　13　髙井 翔馬

　14　上野 颯汰

　15　種田 健二

　16　森岡 愛斗

　17　佐藤 隼輔

　18　石原 飛来

　19　波多野 欄丸

　20　下前 敦暉

　21　河合 悠莉

　22　隅田 唯我

　23　隅田 聖武

　24　玉田 元気

　25　恩田 洋介

■ 東福岡高等学校(男子)

　1　木原 優作

　2　福井 翔

　3　川﨑 太雅

　4　吉永 昂生

　5　岡田 澄空

　6　小島 雅登

　7　森山 雄太

　8　西濱 悠太

　9　友池 瞭汰

　10　吉村 紘

　11　高本 とむ

　12　廣瀬 雄也

　13　原口 虎太郎

　14　志氣 陸王

　15　古里 樹希

　16　久保田 達大

　17　本田 啓

　18　小西 優治

　19　上野 大樹

　20　井上 風雅

　21　中森 隆太

　22　寺下 功起

　23　井手 太朗

　24　中村 太一

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