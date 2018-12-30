【全国高校ラグビー大会2回戦】常翔学園が桐生第一に大きく点差をつけて勝利

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ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会2回戦は12月30日 (日)、花園ラグビー場第3グラウンドで常翔学園高等学校(男子) vs 桐生第一高等学校(男子)の試合が行われた。前半を常翔学園 36 - 0 桐生第一で折り返し、最終スコアを常翔学園が67 - 0で桐生第一を降して、67点差の大差での勝利となった。

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メンバー

■ 常翔学園高等学校(男子)

　1　山本 敦輝

　2　髙井 翔太

　3　為房 慶次朗

　4　梁本 旺義

　5　木戸 大士郎

　6　岩本 晃伸

　7　原 透和

　8　石田 吉平

　9　前田 翔哉

　10　石井 豪

　11　山川 一瑳

　12　北田 駆

　13　岡野 喬吾

　14　髙井 優志

　15　中村 英人

　16　吉田 優介

　17　富原 悠貴

　18　西條 航

　19　辻 時羽

　20　吉本 匠希

　21　竹内 駿

　22　山田 凜太朗

　23　山本 紫温

　24　目良 成世

　25　安田 徳真

■ 桐生第一高等学校(男子)

　1　吉田 智哉

　2　明光 棟吾

　3　大和 大祐

　4　飯塚 太一

　5　板橋 弦大

　6　大野 怜央

　7　新井 穂

　8　徐 隼

　9　東 皓輝

　10　齊藤 誉哉

　11　藤生 奨太郎

　12　奥田 北斗

　13　矢内 裕人

　14　田代 颯

　15　今泉 秀柾

　16　原 雄弘

　17　原 弘晟

　18　田中 洋太郎

　19　山口 涼

　20　尾島 輝

　21　佐藤 広梓

　22　依田 大和

　23　関 翼

　24　横田 善

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