【速報中】八幡工vs城東は、八幡工が3点リードで前半を折り返す

花園ラグビー場第1グラウンドで行われている全国高校ラグビー大会2回戦の滋賀県立八幡工業高等学校(男子) vs 徳島県立城東高等学校(男子)の試合は前半を終え、八幡工が城東相手に3点リードを奪っています。後半八幡工はリードを維持できるか、城東は3点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。
メンバー
■ 滋賀県立八幡工業高等学校(男子)
1 榎本 陸谷
2 石川 颯雅
3 村北 直樹
4 五十野 海大
5 中村 強志
6 阪口 予太
7 西尾 航汰
8 筒井 優聖
9 西田 顕嗣
10 大林 優生
11 河合 風詩
12 重田 蓮
13 桑原 秀征
14 辻 和矢
15 出野 開人
16 山本 隆聖
17 杉本 大輔
18 岡村 和樹
19 大橋 大輔
20 岡本 流星
21 内本 虹羽
22 橋口 玲央
23 濱田 太毅
24 清水 智貴
25 中西 陸
■ 徳島県立城東高等学校(男子)
1 中嶋 丈留
2 関 真拓
3 臼田 伊織
4 久次米 航希
5 岡 直輝
6 伊藤 優汰
7 山上 智広
8 磯崎 錬太郎
9 遠藤 岳歩
10 伊東 汰歩
11 渡辺 開世
12 三木 海芽
13 春木 篤司
14 林 龍希
15 山田 健太郎
16 矢野 大志
17 篠田 昴征
18 安部 伊吹
19 蔭岡 史嵩
20 橋本 青空
21 田中 拓海
22 多田 瑛祐