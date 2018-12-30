【速報中】八幡工vs城東は、八幡工が3点リードで前半を折り返す

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ラグビー 試合サマリー

花園ラグビー場第1グラウンドで行われている全国高校ラグビー大会2回戦の滋賀県立八幡工業高等学校(男子) vs 徳島県立城東高等学校(男子)の試合は前半を終え、八幡工が城東相手に3点リードを奪っています。後半八幡工はリードを維持できるか、城東は3点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。

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メンバー

■ 滋賀県立八幡工業高等学校(男子)

　1　榎本 陸谷

　2　石川 颯雅

　3　村北 直樹

　4　五十野 海大

　5　中村 強志

　6　阪口 予太

　7　西尾 航汰

　8　筒井 優聖

　9　西田 顕嗣

　10　大林 優生

　11　河合 風詩

　12　重田 蓮

　13　桑原 秀征

　14　辻 和矢

　15　出野 開人

　16　山本 隆聖

　17　杉本 大輔

　18　岡村 和樹

　19　大橋 大輔

　20　岡本 流星

　21　内本 虹羽

　22　橋口 玲央

　23　濱田 太毅

　24　清水 智貴

　25　中西 陸

■ 徳島県立城東高等学校(男子)

　1　中嶋 丈留

　2　関 真拓

　3　臼田 伊織

　4　久次米 航希

　5　岡 直輝

　6　伊藤 優汰

　7　山上 智広

　8　磯崎 錬太郎

　9　遠藤 岳歩

　10　伊東 汰歩

　11　渡辺 開世

　12　三木 海芽

　13　春木 篤司

　14　林 龍希

　15　山田 健太郎

　16　矢野 大志

　17　篠田 昴征

　18　安部 伊吹

　19　蔭岡 史嵩

　20　橋本 青空

　21　田中 拓海

　22　多田 瑛祐

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