【試合開始！】全国高校ラグビー大会 桐蔭学園vs大分舞鶴速報中！

全国高校ラグビー大会2回戦は12月30日 (日)、花園ラグビー場第3グラウンドで桐蔭学園高等学校(男子) vs 大分舞鶴高等学校(男子)の試合がキックオフです！
メンバー
■ 桐蔭学園高等学校(男子)
1 床田 淳貴
2 紀伊 遼平
3 鈴木 康平
4 紀伊 雄介
5 今野 勇久
6 伊藤 峻祐
7 平形 風人
8 佐藤 健次
9 小西 泰聖
10 津田 貫汰
11 佐々木 隼
12 石塚 勝己
13 小田原 廉
14 西川 賢哉
15 伊藤 大祐
16 山口 和明
17 平石 颯
18 寺嶋 基紘
19 伊藤 大吉
20 西山 周作
21 亀井 健人
22 島本 陽太
23 江川 剛人
24 吉澤 雅樹
25 渡邉 誠人
■ 大分舞鶴高等学校(男子)
1 豊永 慎之佑
2 東 亮太
3 竹部 力
4 佐々木 康成
5 成重 颯人
6 迫尾 真聖
7 江木畠 悠加
8 横田 佳音
9 福山 浩太郎
10 松島 聡
11 清永 修太郎
12 工藤 光平
13 箱田 圭俊
14 井上 光
15 内田 遥太朗
16 野田 廉
17 堀之内 太陽
18 佐藤 大我
19 福井 大智
20 山田 大斗
21 半澤 宏樹
22 石原 幸亞
23 三浦 弥児
24 徳丸 泰雅