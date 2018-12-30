【キックオフ！】全国高校ラグビー大会 札幌山の手vs中部大春日丘速報中！

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ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会2回戦は12月30日 (日)、花園ラグビー場第2グラウンドで札幌山の手高等学校(男子) vs 中部大学春日丘高等学校(男子)の試合キックオフです！

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メンバー

■ 札幌山の手高等学校(男子)

　1　北田 直輝

　2　池田 光陽

　3　西 大誠

　4　シンクル 蓮

　5　シンクル 寛造

　6　原田 季弥

　7　佐々木 浩祐

　8　ヴェア タモエフォラウ

　9　鈴木 大気

　10　アシュデン ワアタユウェンズ

　11　山下 龍希

　12　堂薗 覚

　13　繁松 秀太

　14　高橋 諒

　15　西尾 陽太

　16　畠山 翔也

　17　山本 康平

　18　村田 航輝

　19　佐藤 亮太

　20　国兼 颯太

　21　如澤 陸太

　22　田中 悠士

　23　木津谷 勇輝

　24　白井 天馬

　25　住田 翔馬

■ 中部大学春日丘高等学校(男子)

　1　池田 真人

　2　肥田 晃季

　3　浅井 龍大

　4　堀田 雄志郎

　5　村松 大誓

　6　平沼 泰成

　7　古庄 竜也

　8　福田 大晟

　9　岡本 泰斉

　10　堀 日向太

　11　大籔 洸太

　12　野中 太陽

　13　赤木 拓朗

　14　冨永 悠剛

　15　阿曽 有馬

　16　工藤 政一

　17　青木 康太郎

　18　田島 大暉

　19　川内 悠斗

　20　村瀬 俊

　21　宮坂 航生

　22　市野 湧大

　23　笠井 将英

　24　神田 永遠

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