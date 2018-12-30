【速報中】國學院栃木vs日本航空石川は、國學院栃木が9点リードで前半を折り返す

花園ラグビー場第1グラウンドで行われている全国高校ラグビー大会2回戦の國學院大學栃木高等学校(男子) vs 日本航空高等学校石川(男子)の試合は前半を終え、國學院栃木が日本航空石川相手に9点リードを奪っています。後半國學院栃木はリードを維持できるか、日本航空石川は9点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。
メンバー
■ 國學院大學栃木高等学校(男子)
1 中野 一樹
2 石母田 健太
3 藤倉 大介
4 山﨑 祥希
5 中村 公星
6 川中子 宙夢
7 佐藤 大地
8 小泉 和穂
9 北村 瞬太郎
10 前田 玲緒
11 安達 翔栄
12 佐藤 俊希
13 菱田 一風樹
14 中里 泰介
15 山田 翔平
16 石井 天馬
17 羽地 隆平
18 鈴木 風詩
19 小澤 聖也
20 野尻 夢樹
21 藤野 智也
22 細矢 聖樹
23 福田 航己
24 吉田 爽真
25 舟山 真斗勇
■ 日本航空高等学校石川(男子)
1 小野寺 龍馬
2 石山 愁太
3 猪頭 建辰
4 青柿 研児
5 根笹 圭翔
6 草場 康太
7 竹内 慶太
8 アサエリ ラウシ
9 大嶋 寛大
10 嶋 竜輝
11 角谷 修也
12 大村 亮介
13 テビタ ポレオ
14 宮本 武流
15 岩根 豪太
16 赤井 祐紀
17 パトリク ヴァカタ
18 熊谷 蓮
19 高原 照英
20 住田 仙太
21 渋谷 柊羽
22 瀬川 十輪
23 久保田 尚樹
24 伊東 佑也