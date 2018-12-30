【全国高校ラグビー大会2回戦】桐蔭学園が大分舞鶴に大きく点差をつけて勝利

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ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会2回戦は12月30日 (日)、花園ラグビー場第3グラウンドで桐蔭学園高等学校(男子) vs 大分舞鶴高等学校(男子)の試合が行われた。前半を桐蔭学園 29 - 0 大分舞鶴で折り返し、最終スコアを桐蔭学園が67 - 7で大分舞鶴を降して、60点差の大差での勝利となった。

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メンバー

■ 桐蔭学園高等学校(男子)

　1　床田 淳貴

　2　紀伊 遼平

　3　鈴木 康平

　4　紀伊 雄介

　5　今野 勇久

　6　伊藤 峻祐

　7　平形 風人

　8　佐藤 健次

　9　小西 泰聖

　10　津田 貫汰

　11　佐々木 隼

　12　石塚 勝己

　13　小田原 廉

　14　西川 賢哉

　15　伊藤 大祐

　16　山口 和明

　17　平石 颯

　18　寺嶋 基紘

　19　伊藤 大吉

　20　西山 周作

　21　亀井 健人

　22　島本 陽太

　23　江川 剛人

　24　吉澤 雅樹

　25　渡邉 誠人

■ 大分舞鶴高等学校(男子)

　1　豊永 慎之佑

　2　東 亮太

　3　竹部 力

　4　佐々木 康成

　5　成重 颯人

　6　迫尾 真聖

　7　江木畠 悠加

　8　横田 佳音

　9　福山 浩太郎

　10　松島 聡

　11　清永 修太郎

　12　工藤 光平

　13　箱田 圭俊

　14　井上 光

　15　内田 遥太朗

　16　野田 廉

　17　堀之内 太陽

　18　佐藤 大我

　19　福井 大智

　20　山田 大斗

　21　半澤 宏樹

　22　石原 幸亞

　23　三浦 弥児

　24　徳丸 泰雅

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