【後半キックオフ！】全国高校ラグビー大会 札幌山の手vs中部大春日丘速報中！

全国高校ラグビー大会2回戦は12月30日 (日)、花園ラグビー場第2グラウンドで札幌山の手高等学校(男子) vs 中部大学春日丘高等学校(男子)の試合の後半がキックオフ！
メンバー
■ 札幌山の手高等学校(男子)
1 北田 直輝
2 池田 光陽
3 西 大誠
4 シンクル 蓮
5 シンクル 寛造
6 原田 季弥
7 佐々木 浩祐
8 ヴェア タモエフォラウ
9 鈴木 大気
10 アシュデン ワアタユウェンズ
11 山下 龍希
12 堂薗 覚
13 繁松 秀太
14 高橋 諒
15 西尾 陽太
16 畠山 翔也
17 山本 康平
18 村田 航輝
19 佐藤 亮太
20 国兼 颯太
21 如澤 陸太
22 田中 悠士
23 木津谷 勇輝
24 白井 天馬
25 住田 翔馬
■ 中部大学春日丘高等学校(男子)
1 池田 真人
2 肥田 晃季
3 浅井 龍大
4 堀田 雄志郎
5 村松 大誓
6 平沼 泰成
7 古庄 竜也
8 福田 大晟
9 岡本 泰斉
10 堀 日向太
11 大籔 洸太
12 野中 太陽
13 赤木 拓朗
14 冨永 悠剛
15 阿曽 有馬
16 工藤 政一
17 青木 康太郎
18 田島 大暉
19 川内 悠斗
20 村瀬 俊
21 宮坂 航生
22 市野 湧大
23 笠井 将英
24 神田 永遠