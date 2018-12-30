【航空石川にシンビン！】全国高校ラグビー大会 國學院栃木vs日本航空石川速報中！

全国高校ラグビー大会2回戦は12月30日 (日)、花園ラグビー場第1グラウンドで國學院大學栃木高等学校(男子) vs 日本航空高等学校石川(男子)の試合が行われている。後半18分に17番パトリク ヴァカタがシンビン！ 7分間14人で戦うことになります。
メンバー
■ 國學院大學栃木高等学校(男子)
1 中野 一樹
2 石母田 健太
3 藤倉 大介
4 山﨑 祥希
5 中村 公星
6 川中子 宙夢
7 佐藤 大地
8 小泉 和穂
9 北村 瞬太郎
10 前田 玲緒
11 安達 翔栄
12 佐藤 俊希
13 菱田 一風樹
14 中里 泰介
15 山田 翔平
16 石井 天馬
17 羽地 隆平
18 鈴木 風詩
19 小澤 聖也
20 野尻 夢樹
21 藤野 智也
22 細矢 聖樹
23 福田 航己
24 吉田 爽真
25 舟山 真斗勇
■ 日本航空高等学校石川(男子)
1 小野寺 龍馬
2 石山 愁太
3 猪頭 建辰
4 青柿 研児
5 根笹 圭翔
6 草場 康太
7 竹内 慶太
8 アサエリ ラウシ
9 大嶋 寛大
10 嶋 竜輝
11 角谷 修也
12 大村 亮介
13 テビタ ポレオ
14 宮本 武流
15 岩根 豪太
16 赤井 祐紀
17 パトリク ヴァカタ
18 熊谷 蓮
19 高原 照英
20 住田 仙太
21 渋谷 柊羽
22 瀬川 十輪
23 久保田 尚樹
24 伊東 佑也