【後半キックオフ！】全国高校ラグビー大会 大阪朝鮮vs報徳学園速報中！

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ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会2回戦は12月30日 (日)、花園ラグビー場第1グラウンドで大阪朝鮮高級学校(男子) vs 報徳学園高等学校(男子)の試合の後半がキックオフ！

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メンバー

■ 大阪朝鮮高級学校(男子)

　1　李 優河

　2　金 樹一

　3　崔 暢賢

　4　蔡 唯志

　5　尹 礼温

　6　李 翔一

　7　朴 祐亨

　8　徐 和真

　9　李 錦寿

　10　金 純海

　11　金 慶生

　12　李 承信

　13　李 優賢

　14　宋 元泰

　15　金 昂平

　16　金 一輝

　17　李 淳弘

　18　高 太佑

　19　金 泰成

　20　金 侑悟

　21　金 誠哉

　22　李 慶将

　23　黄 柊河

　24　金 勇哲

■ 報徳学園高等学校(男子)

　1　實川 竜太朗

　2　大賀 宗志

　3　西崎 海人

　4　山本 凌士

　5　伏見 拓翔

　6　小山 健太

　7　大山 卓真

　8　福西 隼杜

　9　丸尾 祐資

　10　森元 翔紀

　11　植田 和磨

　12　宮嵜 隼人

　13　竹ノ内 堅人

　14　下村 寛太

　15　山田 響

　16　里見 聡次朗

　17　説 拓海

　18　増田 寛大

　19　石浦 大貴

　20　吉田 幸司

　21　金築 達也

　22　波田 怜央

　23　朝見 直生

　24　宮崎 雄輔

　25　吉原 優太

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