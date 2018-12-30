【後半キックオフ！】全国高校ラグビー大会 大阪朝鮮vs報徳学園速報中！

全国高校ラグビー大会2回戦は12月30日 (日)、花園ラグビー場第1グラウンドで大阪朝鮮高級学校(男子) vs 報徳学園高等学校(男子)の試合の後半がキックオフ！
メンバー
■ 大阪朝鮮高級学校(男子)
1 李 優河
2 金 樹一
3 崔 暢賢
4 蔡 唯志
5 尹 礼温
6 李 翔一
7 朴 祐亨
8 徐 和真
9 李 錦寿
10 金 純海
11 金 慶生
12 李 承信
13 李 優賢
14 宋 元泰
15 金 昂平
16 金 一輝
17 李 淳弘
18 高 太佑
19 金 泰成
20 金 侑悟
21 金 誠哉
22 李 慶将
23 黄 柊河
24 金 勇哲
■ 報徳学園高等学校(男子)
1 實川 竜太朗
2 大賀 宗志
3 西崎 海人
4 山本 凌士
5 伏見 拓翔
6 小山 健太
7 大山 卓真
8 福西 隼杜
9 丸尾 祐資
10 森元 翔紀
11 植田 和磨
12 宮嵜 隼人
13 竹ノ内 堅人
14 下村 寛太
15 山田 響
16 里見 聡次朗
17 説 拓海
18 増田 寛大
19 石浦 大貴
20 吉田 幸司
21 金築 達也
22 波田 怜央
23 朝見 直生
24 宮崎 雄輔
25 吉原 優太