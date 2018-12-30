48校が入場行進　高校サッカー選手権開幕

前橋育英

12月30日、晴天の中、第97回全国高校サッカー選手権の開会式が行われた。

東京の駒沢陸上競技場で行なわれた開会式では、前年度優勝校の前橋育英(群馬)を先頭に、各都道府県予選を制した代表校48校(東京のみ2校)が入場した。そして、同日14時5分からいよいよ冬の高校日本一の座を懸けたトーナメントが始まる。1回戦及び2回戦の対戦カードは以下の通り。

高校生たちの熱い冬がいよいよ幕を開ける。

▽1回戦

駒澤大学高等学校(東京Ｂ) - 那覇西(沖縄)※開幕戦

浦和南(埼玉) - 東福岡(福岡)

尚志(福島) - 神村学園(鹿児島)

帝京長岡(新潟) - 高知西(高知)

旭川実(北海道) - 和歌山北(和歌山）

桐光学園(神奈川) - 大津(熊本)

東邦(愛知) - 大分(大分)

岐阜工(岐阜) - 立正大淞南(島根)

遠野(岩手) - 岡山学芸館(岡山)

仙台育英(宮城) - 一条(奈良)

国士舘(東京Ａ) - 米子北(鳥取)

丸岡(福井) - 東山(京都)

富山第一(富山) - 西京(山口)

秋田商(秋田) - 四日市中央工(三重)

明秀日立(茨城) - 大阪学院(大阪)

星稜(石川) - 関西学院(兵庫)

▽2回戦

前橋育英(群馬) - 宇和島東(愛媛)

浜松開誠館(静岡) - 長崎総科大附(長崎)

青森山田(青森) - 草津東(滋賀)

日章学園(宮崎) - 矢板中央(栃木)

都市大塩尻(長野) - 瀬戸内(広島)

日本航空(山梨) - 四学香川西(香川)

羽黒(山形) - 龍谷(佐賀)

徳島市立(徳島) - 流通経済大柏(千葉)

(浦和南高/東福岡) - (尚志/神村学園)

(帝京長岡/高知西) - (旭川実/和歌山北)

(桐光学園/大津高) - (東邦/大分)

(駒澤大学高等学校/那覇西) - (岐阜工/立正大淞南)

(遠野/岡山学芸館) - (仙台育英/一条)

(国士舘/米子北) - (丸岡/東山)

(富山一/西京) - (秋田商/四日市中央工)

(明秀日立/大阪学院大) - (星稜/関西学院)