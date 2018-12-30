【キックオフ！】全国高校ラグビー大会 佐賀工vs京都成章速報中！

全国高校ラグビー大会2回戦は12月30日 (日)、花園ラグビー場第3グラウンドで佐賀工業高等学校(男子) vs 京都成章高等学校(男子)の試合キックオフです！
メンバー
■ 佐賀工業高等学校(男子)
1 池田 壮志
2 中村 章太
3 髙武 龍太郎
4 古賀 大翔
5 桒島 一成
6 安田 颯
7 村田 航
8 水間 夢翔
9 山田 航平
10 立川 大輝
11 進藤 陸
12 三良 煕三郎
13 安永 真斗尉
14 本山 淳大
15 矢野 裕太郎
16 兒玉 隆之介
17 藤田 大貴
18 高祖 涼太
19 石川 空悟
20 岡本 心
21 服部 莞太
22 徳永 優太
23 日高 啓輔
24 香田 敦貴
25 内川 朝陽
■ 京都成章高等学校(男子)
1 北村 健真
2 内山 二千斗
3 倉田 真
4 森 大智
5 山本 嶺二郎
6 三木 皓正
7 延原 秀飛
8 村田 陣悟
9 片岡 祐二
10 安藤 海志
11 南部 翔大
12 江口 直也
13 長森 雅大
14 西川 彪馬
15 二村 莞司
16 松尾 将太朗
17 清水 頼仁
18 西村 優希
19 本橋 拓馬
20 宮坂 亮輝
21 藤谷 龍一
22 森本 蒼
23 下村 滉志郎
24 辻野 隼大