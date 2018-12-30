【前半25分経過 速報中】全国高校サッカー選手権 駒澤大高vs那覇西

全国高校サッカー選手権1回戦は12月30日 (日)、駒沢陸上競技場で駒澤大学高等学校(男子) vs 那覇西高等学校(男子)の試合が行われている。前半25分経過！先制ゴールを奪うのはどちらのチームか！？Player!で速報中
メンバー
■ 駒澤大学高等学校(男子)
GK 1 宮崎 雅崇
DF 2 山田 英生
DF 3 齋藤 我空 (Cap.)
DF 4 稲井 宏樹
DF 5 島田 竜汰
MF 6 細川 竜征
MF 7 涌井 蓮
MF 8 江藤 惇裕
MF 9 小林 蒼太
FW 10 原田 大渡
FW 11 羽鳥 陽祐
GK 12 菊地 健太
DF 13 森田 陸翔
DF 14 大岡 忠義
DF 16 手島 大雅
MF 20 山田 航
MF 21 時田 悠人
FW 22 鈴木 成亜
FW 29 池間 敦也
FW 30 佐藤 海来
■ 那覇西高等学校(男子)
GK 1 新垣 凱斗
DF 2 仲程 飛雄
DF 3 東舟道 尚吾 (Cap.)
DF 4 大城 琉賀
DF 5 比嘉 来揮
MF 6 金城 竜馬
MF 7 下地 海人
MF 8 伊佐 航平
MF 10 宮城 海
FW 9 高良 竜太朗
FW 11 宮國 永遠
GK 24 西山 祐人
DF 16 金城 立汰
MF 15 上原 響輝
MF 17 許田 楓太
MF 20 壽 龍之介
MF 21 山川 樹
MF 26 岡村 夏樹
FW 14 上原 綾斗
FW 19 新垣 有悟