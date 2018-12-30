【試合開始！】全国高校ラグビー大会 大阪桐蔭vs土佐塾速報中！

全国高校ラグビー大会2回戦は12月30日 (日)、花園ラグビー場第2グラウンドで大阪桐蔭高等学校(男子) vs 土佐塾高等学校(男子)の試合がキックオフです！
メンバー
■ 大阪桐蔭高等学校(男子)
1 立木 隆司
2 中川 魁
3 紙森 智洋
4 井道 鶴
5 稲留 将貴
6 奥井 章仁
7 大平 守
8 堤田 京太郎
9 萩原 周
10 嘉納 一千
11 野村 将大
12 高本 幹也
13 三島 琳久
14 芦塚 仁
15 伴井 亮太
16 江良 颯
17 吉田 敢太
18 安達 朋樹
19 新屋 快
20 杉本 琉華
21 秋山 良雅
22 山添 将輝
23 井田 樹
24 秋山 哲大
25 松山 千大
■ 土佐塾高等学校(男子)
1 籠尾 健太郎
2 十萬 巧巳
3 島内 俊輔
4 瀬沼 大輝
5 濱田 彬利
6 難波 颯
7 北岡 純太
8 濱口 彪雅
9 松岡 拓人
10 松原 裕世
11 山本 航来
12 小谷 暁
13 下村 翔吾
14 藤平 祥英
15 田中 康平
16 近藤 穂高
17 栁井 一駿
18 松林 慧人
19 川上 晃矢
20 藤澤 佐翔
21 大谷 渉
22 岡田 健伸
23 野島 潮
24 堀内 銀之助