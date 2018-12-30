【試合開始！】全国高校ラグビー大会 大阪桐蔭vs土佐塾速報中！

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ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会2回戦は12月30日 (日)、花園ラグビー場第2グラウンドで大阪桐蔭高等学校(男子) vs 土佐塾高等学校(男子)の試合がキックオフです！

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メンバー

■ 大阪桐蔭高等学校(男子)

　1　立木 隆司

　2　中川 魁

　3　紙森 智洋

　4　井道 鶴

　5　稲留 将貴

　6　奥井 章仁

　7　大平 守

　8　堤田 京太郎

　9　萩原 周

　10　嘉納 一千

　11　野村 将大

　12　高本 幹也

　13　三島 琳久

　14　芦塚 仁

　15　伴井 亮太

　16　江良 颯

　17　吉田 敢太

　18　安達 朋樹

　19　新屋 快

　20　杉本 琉華

　21　秋山 良雅

　22　山添 将輝

　23　井田 樹

　24　秋山 哲大

　25　松山 千大

■ 土佐塾高等学校(男子)

　1　籠尾 健太郎

　2　十萬 巧巳

　3　島内 俊輔

　4　瀬沼 大輝

　5　濱田 彬利

　6　難波 颯

　7　北岡 純太

　8　濱口 彪雅

　9　松岡 拓人

　10　松原 裕世

　11　山本 航来

　12　小谷 暁

　13　下村 翔吾

　14　藤平 祥英

　15　田中 康平

　16　近藤 穂高

　17　栁井 一駿

　18　松林 慧人

　19　川上 晃矢

　20　藤澤 佐翔

　21　大谷 渉

　22　岡田 健伸

　23　野島 潮

　24　堀内 銀之助

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