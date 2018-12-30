【前半残りわずか！】全国高校ラグビー大会 佐賀工vs京都成章速報中

©株式会社ookami

ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会2回戦は12月30日 (日)、花園ラグビー場第3グラウンドで佐賀工業高等学校(男子) vs 京都成章高等学校(男子)の試合が行われている。前半京都成章ペースでゲームが運ばれている。快速WTB南部が2トライ！

詳細を確認する

メンバー

■ 佐賀工業高等学校(男子)

　1　池田 壮志

　2　中村 章太

　3　髙武 龍太郎

　4　古賀 大翔

　5　桒島 一成

　6　安田 颯

　7　村田 航

　8　水間 夢翔

　9　山田 航平

　10　立川 大輝

　11　進藤 陸

　12　三良 煕三郎

　13　安永 真斗尉

　14　本山 淳大

　15　矢野 裕太郎

　16　兒玉 隆之介

　17　藤田 大貴

　18　高祖 涼太

　19　石川 空悟

　20　岡本 心

　21　服部 莞太

　22　徳永 優太

　23　日高 啓輔

　24　香田 敦貴

　25　内川 朝陽

■ 京都成章高等学校(男子)

　1　北村 健真

　2　内山 二千斗

　3　倉田 真

　4　森 大智

　5　山本 嶺二郎

　6　三木 皓正

　7　延原 秀飛

　8　村田 陣悟

　9　片岡 祐二

　10　安藤 海志

　11　南部 翔大

　12　江口 直也

　13　長森 雅大

　14　西川 彪馬

　15　二村 莞司

　16　松尾 将太朗

　17　清水 頼仁

　18　西村 優希

　19　本橋 拓馬

　20　宮坂 亮輝

　21　藤谷 龍一

　22　森本 蒼

　23　下村 滉志郎

　24　辻野 隼大

This story is produced by Player!

Player!のラベル

ラベル