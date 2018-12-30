【速報中】駒澤大高vs那覇西は、駒澤大高が1点リードで前半を折り返す

サッカー 試合サマリー

駒沢陸上競技場で行われている全国高校サッカー選手権1回戦の駒澤大学高等学校(男子) vs 那覇西高等学校(男子)の試合は前半を終え、駒澤大高が那覇西相手に1点リードを奪っています。後半駒澤大高はリードを維持できるか、那覇西は1点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。

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メンバー

■ 駒澤大学高等学校(男子)

GK 1 宮崎 雅崇

DF 2 山田 英生

DF 3 齋藤 我空 (Cap.)

DF 4 稲井 宏樹

DF 5 島田 竜汰

MF 6 細川 竜征

MF 7 涌井 蓮

MF 8 江藤 惇裕

MF 9 小林 蒼太

FW 10 原田 大渡

FW 11 羽鳥 陽祐

GK 12 菊地 健太

DF 13 森田 陸翔

DF 14 大岡 忠義

DF 16 手島 大雅

MF 20 山田 航

MF 21 時田 悠人

FW 22 鈴木 成亜

FW 29 池間 敦也

FW 30 佐藤 海来

■ 那覇西高等学校(男子)

GK 1 新垣 凱斗

DF 2 仲程 飛雄

DF 3 東舟道 尚吾 (Cap.)

DF 4 大城 琉賀

DF 5 比嘉 来揮

MF 6 金城 竜馬

MF 7 下地 海人

MF 8 伊佐 航平

MF 10 宮城 海

FW 9 高良 竜太朗

FW 11 宮國 永遠

GK 24 西山 祐人

DF 16 金城 立汰

MF 15 上原 響輝

MF 17 許田 楓太

MF 20 壽 龍之介

MF 21 山川 樹

MF 26 岡村 夏樹

FW 14 上原 綾斗

FW 19 新垣 有悟