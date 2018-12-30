【キックオフ！】全国高校ラグビー大会 天理vs岡谷工試合開始！

全国高校ラグビー大会2回戦は12月30日 (日)、花園ラグビー場第3グラウンドで天理高等学校(男子) vs 岡谷工業高等学校(男子)の試合開始です！
メンバー
■ 天理高等学校(男子)
1 前川 和輝
2 平見 尚
3 中山 律希
4 山村 勝悟
5 吉野 直希
6 清崎 公希
7 辻谷 祐貴
8 照井 悠一郎
9 山脇 一真
10 水野 景介
11 豊田 祐樹
12 前川 風雅
13 真部 広誠
14 髙﨑 翔太
15 本田 飛翔
16 林 優大
17 森山 優大
18 関川 雄平
19 竹村 太一
20 大中 白馬
21 北條 拓郎
22 半田 裕己
23 福島 修登
24 森下 龍太
25 立川 翔大
■ 岡谷工業高等学校(男子)
1 三鬼 佑斗
2 吉池 風知
3 小林 三斗夢
4 グルング カルロス
5 阿部 輔玖
6 北川 文也
7 金丸 浩太郎
8 吉田 翔
9 金田 陸
10 春宮 省汰
11 藤澤 武
12 古田 龍一
13 藤森 暖生
14 植松 丈
15 釜田 恭一
16 塚田 健太
17 柳館 優有輝
18 逢沢 郁也
19 後藤 将
20 今井 徹
21 田口 雄斗
22 三井 成起
23 唐澤 崇
24 河角 祐大