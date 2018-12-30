【残り10分】全国高校ラグビー大会 静岡聖光学院vs黒沢尻工速報中！

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ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会2回戦は12月30日 (日)、花園ラグビー場第1グラウンドで静岡聖光学院高等学校(男子) vs 黒沢尻工業高等学校(男子)の試合が行われている。後半のこり10分で同点に並ぶ！静岡聖光学院が創部史上初のベスト16進出か通算40勝を狙う黒沢尻工か！？一瞬たりとも目が離せません！

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メンバー

■ 静岡聖光学院高等学校(男子)

　1　柴田 紘輝

　2　水野 龍太郎

　3　市川 天翔

　4　風間 悠平

　5　鈴木 永政

　6　齊藤 未畝

　7　飯山 尚暉

　8　植田 歩

　9　山田 悠登

　10　尾藤 悠貴

　11　望月 波琉

　12　大西 馨汰

　13　小林 大悟

　14　吉田 將真

　15　望月 琉夏

　16　中根 誌音

　17　田中 克英

　18　吉野 喜龍

　19　村上 陽太郎

　20　山下 功記

　21　大西 響汰

　22　平野 史也

　23　橋本 伊織

　24　高成田 光

　25　髙橋 謙

■ 黒沢尻工業高等学校(男子)

　1　佐々木 優成

　2　鈴木 虎鉄

　3　及川 智孔

　4　菊地 諒輔

　5　湊谷 泰斗

　6　北田 卓寛

　7　後藤 空冴

　8　根子 叶多

　9　伊藤 海

　10　土橋 郁矢

　11　阿部 有

　12　佐藤 稜真

　13　八重樫 恒平

　14　遠藤 駿

　15　手束 勇陽

　16　小原 尚人

　17　小原 大夢

　18　梅木 皓太郎

　19　高橋 翔馬

　20　岡部 龍斗

　21　八重樫 健人

　22　畠山 太星

　23　阿部 凌太

　24　瀬戸 光

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