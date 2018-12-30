【全国高校ラグビー大会2回戦】黒沢尻工が静岡聖光学院から勝利をもぎ取る

全国高校ラグビー大会2回戦は12月30日 (日)、花園ラグビー場第1グラウンドで静岡聖光学院高等学校(男子) vs 黒沢尻工業高等学校(男子)の試合が行われた。前半を黒沢尻工 12 - 5 静岡聖光学院で折り返し、最終スコアを黒沢尻工が17 - 12で静岡聖光学院を降して、5点差での勝利となった
メンバー
■ 静岡聖光学院高等学校(男子)
1 柴田 紘輝
2 水野 龍太郎
3 市川 天翔
4 風間 悠平
5 鈴木 永政
6 齊藤 未畝
7 飯山 尚暉
8 植田 歩
9 山田 悠登
10 尾藤 悠貴
11 望月 波琉
12 大西 馨汰
13 小林 大悟
14 吉田 將真
15 望月 琉夏
16 中根 誌音
17 田中 克英
18 吉野 喜龍
19 村上 陽太郎
20 山下 功記
21 大西 響汰
22 平野 史也
23 橋本 伊織
24 高成田 光
25 髙橋 謙
■ 黒沢尻工業高等学校(男子)
1 佐々木 優成
2 鈴木 虎鉄
3 及川 智孔
4 菊地 諒輔
5 湊谷 泰斗
6 北田 卓寛
7 後藤 空冴
8 根子 叶多
9 伊藤 海
10 土橋 郁矢
11 阿部 有
12 佐藤 稜真
13 八重樫 恒平
14 遠藤 駿
15 手束 勇陽
16 小原 尚人
17 小原 大夢
18 梅木 皓太郎
19 高橋 翔馬
20 岡部 龍斗
21 八重樫 健人
22 畠山 太星
23 阿部 凌太
24 瀬戸 光