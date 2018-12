年末年始にじっくりハマりたい！戦略シミュレーションゲームアプリ【年末年始ゲームアプリ特集】

国家の運営やユニットの育成、そして戦略的な戦争を楽しもう!時間のたっぷりある年末年始におすすめのiPhone/Android向け戦略シミュレーションゲームアプリを紹介する。

■戦略シミュレーションゲームアプリ特集

「新三國志」は、「三國志」から人気武将や地図・SEをそのまま引き継ぎ、リアルで重厚な世界観を忠実に再現したスマートフォン向け育成型戦略シミュレーションゲームだ。

リアルタイムオンライン対戦や多人数マルチプレイ等、モバイルゲームならではのコンテンツを搭載し、さらに初心者チュートリアルやゲーム内の攻略コーナーを充実。深い戦略性と圧倒的な育成システムを気軽に楽しむことができる。

「ブラックアイアン:逆襲の戦艦島」は、海面上昇によって海の資源を奪い合う2055年の世界を舞台に、艦隊バトルを繰り広げる戦略シミュレーションゲームだ。

プレイヤーは大本営を設置し、艦隊を編成、艦隊の指揮をとり艦隊戦に挑むことになる。艦船は、艦載砲や魚雷といった武器や、装甲や装置などを装備して強化が可能だ。登場する艦種も豊富で、潜水艦・巡洋艦・戦列艦など最大5隻編成して艦隊をつくることができる。もちろん、大和や長門といった史実に登場する艦船も多数登場するぞ。

プレイヤーの基地となる島には、さまざまな研究施設や資源施設を建造できる。地形の改造や放題を設置して最強の基地を作り上げよう。

準備が整ったらプレイヤー同士の5vs5のリアルタイム艦隊バトルに挑めるぞ。艦隊を指揮して敵艦隊を撃破しよう!

「大三国志」は、200万マスを超える巨大な中国大陸で繰り広げられるリアルな戦場シーン、300名以上の武将×100種類以上の戦法×部隊の組み合わせによる奥深い戦略性、300名以上で同盟を組んで戦うことが可能な大規模なシステムが特徴の、超大規模三国志戦略RPGだ。

リアルタイムで大人数が同時にプレイすることで、三国志の時代の日々刻々と変化する戦況を体現。中国大陸を制覇するために繰り広げられる勝負の駆け引きや、勝利の醍醐味が味わえるストラテジーゲームとなっている。

「マフィア・シティ 極道風雲」は、マフィアのボスになってアングラエンペラーの地位を目指すストラテジー系マフィアゲームだ。

ナイトクラブやカジノから徴収するみかじめ料や手数料、闇市場取引で獲得する大量の弾薬物資、クラブ、病院、武装勢力地、精錬所の買収などによって自分の勢力を拡大させていこう。地下帝国を築き、大勢の手下に命令する達成感を味わうことができるぞ。

暴徒・射撃手・暴走族といったヒットマンを雇ったり、自分の車両を改造したりと戦力と武力をあわせれば強力なファミリーを築くことが可能だ。街にひとつしかない市長ホールの占領を目指して、勢力を強化していこう。

「王に俺はなる」は、中国の清の時代をテーマにした本格王権闘争RPGだ。プレイヤーは清王朝の皇帝を目指してしのぎを削っていく。

戦国の「織田信長」や漢高祖の「劉邦」といったさまざまな武将が登場。好きなキャラクターを見つけて、武力・知力・魅力などを強化していこう。

また他のユーザーと組み、連盟を作ることもできる。攻撃や防衛どちらを行うかといった戦術を練り、敵連盟と対戦しよう。

「ウォーシップサーガ」は、第二次世界大戦を舞台に、艦隊を指揮しながら航路を征服して、世界の覇権を賭け戦うストラテジーRPGだ。

大和、武蔵、長門、赤城、加賀など、日本をはじめ第二次世界大戦で活躍した各国の名鑑200隻が集結。主砲、装甲、タービンといった戦艦の各パーツの細部に至るまで精密に再現された3Dグラフィックに注目だ。

「戦車帝国」は、歴史上に実在する有名戦車などをコレクションして戦う、本格派ストラテジーゲーム。

戦車の改造や装備品強化などで戦車を育成することが可能。タップだけの簡単操作で、多様な戦略を楽しむ事ができるほか、公会オンラインリーグでリアルタイム対戦も行える。

スキルや性能が異なる戦車を組み合わせて最強部隊を編成し、戦場を駆け抜けよう。

