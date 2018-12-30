【B2第15節】茨城が仙台を破る

©株式会社ookami

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE2部第15節は12月30日 (日)、青柳公園市民体育館で茨城ロボッツ vs 仙台89ERSの試合が行われ、茨城が82 - 67で、仙台を降して勝利した。
60 - 43で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。

詳細を確認する

メンバー

■ 茨城ロボッツ

PF　00　ジョシュ・デービス
PG　2　福澤 晃平
PG　5　友利 健哉
SG　11　須田 昂太郎
C　12　ジャーラ 志多斗
PG　14　髙橋 祐二
PF　16　久保田 遼
PF　21　コナー・ラマート
PG　25　平尾 充庸
SF　27　眞庭 城聖
PF　33　カール・バプティスト
SG　55　横尾 達泰

■ 仙台89ERS

PF　1　タイラー・ハリス
C　5　ダニエル・ミラー
PG　6　新号 健
SG　7　澤邉 圭太
PG　8　月野 雅人
PF　10　菅澤 紀行
SG　11　白戸 大聖
SF　12　泉 秀岳
PF　22　宮本 滉希
PG　32　安部 潤

スタッツ

茨城仙台2P成功数19203P成功数1053P成功率43%21%FG成功数2925FT成功数1412アシスト数1914オフェンスリバウンド数1012スティール数113ターンオーバー数615ディフェンスリバウンド数2526ファウル数1517ファストブレイク数68ブロックショット数20ポインツインザペイント数2636ポインツフロムターンオーバー数218

This story is produced by Player!

Player!のラベル

ラベル