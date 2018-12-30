【B2第15節】茨城が仙台を破る

B.LEAGUE2部第15節は12月30日 (日)、青柳公園市民体育館で茨城ロボッツ vs 仙台89ERSの試合が行われ、茨城が82 - 67で、仙台を降して勝利した。
60 - 43で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。
メンバー
■ 茨城ロボッツ
PF 00 ジョシュ・デービス
PG 2 福澤 晃平
PG 5 友利 健哉
SG 11 須田 昂太郎
C 12 ジャーラ 志多斗
PG 14 髙橋 祐二
PF 16 久保田 遼
PF 21 コナー・ラマート
PG 25 平尾 充庸
SF 27 眞庭 城聖
PF 33 カール・バプティスト
SG 55 横尾 達泰
■ 仙台89ERS
PF 1 タイラー・ハリス
C 5 ダニエル・ミラー
PG 6 新号 健
SG 7 澤邉 圭太
PG 8 月野 雅人
PF 10 菅澤 紀行
SG 11 白戸 大聖
SF 12 泉 秀岳
PF 22 宮本 滉希
PG 32 安部 潤
スタッツ
茨城仙台2P成功数19203P成功数1053P成功率43%21%FG成功数2925FT成功数1412アシスト数1914オフェンスリバウンド数1012スティール数113ターンオーバー数615ディフェンスリバウンド数2526ファウル数1517ファストブレイク数68ブロックショット数20ポインツインザペイント数2636ポインツフロムターンオーバー数218