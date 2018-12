【B1第17節】福岡がSR渋谷を破る

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE1部第17節は12月30日 (日)、青山学院記念館でサンロッカーズ渋谷 vs ライジングゼファー福岡の試合が行われ、福岡が79 - 72で、SR渋谷を降して勝利した。

57 - 52で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。

詳細を確認する

メンバー

■ サンロッカーズ渋谷

PF 0 満原 優樹

PG 1 清水 太志郎

C 3 ファイ サンバ

C 6 ロバート・サクレ

PG 7 伊藤 駿

PG 9 ベンドラメ 礼生

C 10 マーカリ・サンダース・フリソン

SF 14 杉浦 佑成

SG 22 長谷川 智也

SF 24 広瀬 健太

PG 32 山内 盛久

■ ライジングゼファー福岡

SF 0 遥 天翼

PG 5 山下 泰弘

SG 6 小林 大祐

SF 8 薦田 拓也

SF 10 波多野 和也

PF 11 エリック・ジェイコブセン

PG 13 津山 尚大

PF 15 青木 ブレイク

C 17 ベンジャミン・ローソン

PG 24 石谷 聡

SG 31 城宝 匡史

SF 41 加納 誠也

スタッツ

SR渋谷福岡2P成功数17143P成功数11123P成功率39%66%FG成功数2826FT成功数515アシスト数2219オフェンスリバウンド数812スティール数76ターンオーバー数1113ディフェンスリバウンド数2631ファウル数1913ファストブレイク数75ブロックショット数20ポインツインザペイント数2020ポインツフロムターンオーバー数1813