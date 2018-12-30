【B1第17節】福岡がSR渋谷を破る

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バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE1部第17節は12月30日 (日)、青山学院記念館でサンロッカーズ渋谷 vs ライジングゼファー福岡の試合が行われ、福岡が79 - 72で、SR渋谷を降して勝利した。
57 - 52で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。

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メンバー

■ サンロッカーズ渋谷

PF　0　満原 優樹
PG　1　清水 太志郎
C　3　ファイ サンバ
C　6　ロバート・サクレ
PG　7　伊藤 駿
PG　9　ベンドラメ 礼生
C　10　マーカリ・サンダース・フリソン
SF　14　杉浦 佑成
SG　22　長谷川 智也
SF　24　広瀬 健太
PG　32　山内 盛久

■ ライジングゼファー福岡

SF　0　遥 天翼
PG　5　山下 泰弘
SG　6　小林 大祐
SF　8　薦田 拓也
SF　10　波多野 和也
PF　11　エリック・ジェイコブセン
PG　13　津山 尚大
PF　15　青木 ブレイク
C　17　ベンジャミン・ローソン
PG　24　石谷 聡
SG　31　城宝 匡史
SF　41　加納 誠也

スタッツ

SR渋谷福岡2P成功数17143P成功数11123P成功率39%66%FG成功数2826FT成功数515アシスト数2219オフェンスリバウンド数812スティール数76ターンオーバー数1113ディフェンスリバウンド数2631ファウル数1913ファストブレイク数75ブロックショット数20ポインツインザペイント数2020ポインツフロムターンオーバー数1813

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