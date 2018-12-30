【B1第17節】福岡がSR渋谷を破る

B.LEAGUE1部第17節は12月30日 (日)、青山学院記念館でサンロッカーズ渋谷 vs ライジングゼファー福岡の試合が行われ、福岡が79 - 72で、SR渋谷を降して勝利した。
57 - 52で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。
メンバー
■ サンロッカーズ渋谷
PF 0 満原 優樹
PG 1 清水 太志郎
C 3 ファイ サンバ
C 6 ロバート・サクレ
PG 7 伊藤 駿
PG 9 ベンドラメ 礼生
C 10 マーカリ・サンダース・フリソン
SF 14 杉浦 佑成
SG 22 長谷川 智也
SF 24 広瀬 健太
PG 32 山内 盛久
■ ライジングゼファー福岡
SF 0 遥 天翼
PG 5 山下 泰弘
SG 6 小林 大祐
SF 8 薦田 拓也
SF 10 波多野 和也
PF 11 エリック・ジェイコブセン
PG 13 津山 尚大
PF 15 青木 ブレイク
C 17 ベンジャミン・ローソン
PG 24 石谷 聡
SG 31 城宝 匡史
SF 41 加納 誠也
スタッツ
SR渋谷福岡2P成功数17143P成功数11123P成功率39%66%FG成功数2826FT成功数515アシスト数2219オフェンスリバウンド数812スティール数76ターンオーバー数1113ディフェンスリバウンド数2631ファウル数1913ファストブレイク数75ブロックショット数20ポインツインザペイント数2020ポインツフロムターンオーバー数1813