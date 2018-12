【ネタばれ／まとめ】2018年シリーズを降板したキャスト＜2＞

(※本記事は『グレイズ・アナトミー』『アフェア 情事の行方』『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』『SUITS/スーツ』の超ネタばれを含みますのでご注意ください)

海外ドラマは、シリーズが長く続けば続くほど、それだけ同じキャストで続けることは難しくなってくる。そこには、役者本人の事情であったり、時には物語を大きく展開させるためなど、様々な理由がある。米The Hollywood Reporterがまとめた2018年に人気TVシリーズからの降板を決めたキャストたちを一挙ご紹介。

それぞれシーズン5と6から加わり、約10年という長い時間を『グレアナ』に費やしてきたサラとジェシカだが、クリエイターのションダ・ライムズと製作総指揮のクリスタ・ヴァーノフのクリエイティブ上の決断により、シーズン14をもってシリーズを去ることになった。ジェシカ演じるアリゾナは元妻のカリー(サラ・ラミレス)と再会し、ニューヨークへ移住することに。一方でサラ演じるエイプリルは、紆余曲折を経てマシュー(ジャスティン・ブルーニング)とヨリを戻し、新たな道へ進むことになった。

どうしてルースが降板することになったのか、その理由は現在も不明なまま。ショーランナーのサラ・トリームは以前のインタビューでその経緯を以下のように説明していた。「それは彼女の希望で、新シーズンの脚本を書き始める前に(降板が)決まったの。何かが発覚したわけではなく、長い時間かけて考えられたこと。彼女が出演するすべてのシーンを最初に撮影してから、他のシーンを撮影していたのよ」 放送局の米Showtimeは、アリソンのための物語は自然な形で描ききったと声明。ルースは「出演料の男女差が理由ではない」ということだけは明言している。

また、アリソンの元夫コール役のジョシュア・ジャクソンもシーズン5にはレギュラー出演しないことが明かされており、全く出演しないか、数話にのみ出演するかは現段階では不明。本作は、2019年に放送予定のシーズン5をもって幕を降ろすことが決定している。

大人気サバイバル・パニックドラマ『ウォーキング・デッド』の前日譚を描く同作。物語自体はオリジナルであるものの、登場人物たちがゾンビと戦い、時に仲間を失う展開は同じ。シーズン4では、キム演じるマディソンとフランク演じるニックが命を落とすことになった。

大都市シカゴの治安が悪いエリアで暮らす、常識外れのギャラガー家の長女フィオナと次男イアンを演じていたエミーとキャメロン。エミーは9シーズンにわたってダメ親父フランク(ウィリアム・H・メイシー)に代わり一家を支える大黒柱フィオナをたくましく演じてきたが、女優として新たなステージへ進むために降板することを決意。製作側は、そんな彼女のためにシーズン最後の2話を書き換えたという。

一方キャメロン演じるイアンは、同性愛者である自身の信念を貫き退場することに。しかし、キャメロンの最後のエピソードでは、ファンの間で人気の高かったイアンの元彼ミッキー(ノエル・フィッシャー)が再登場しており、視聴者の悲しみを和らげてくれたようだ。

日本でもリメイクされた大ヒットシリーズでマイクとレイチェルを演じていたパトリックとメーガン。ハーヴィー役のガブリエル・マクトとともに7シーズンにわたってレギュラー出演してきた二人だったが、パトリックはマイクとしての日々に区切りをつけ、2016年に結婚した妻で女優のトローヤン・ベリサリオとの時間を作るため(今年10月には娘も誕生!)、そしてメーガンは英国王室のハリー王子と結婚するために降板。シーズン7の最終回では、マイクとレイチェルは無事に結婚式を挙げ、新天地へと旅立った。

