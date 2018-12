人気絶頂期が去り、久々のメディア露出やSNSが話題となった芸能人の「現在の様子」について、2018年も様々な人たちが話題に上がった。

しらべぇが今年報じた芸能人の「現在の様子」について、閲覧数やSNSでとくに反響が大きかった記事を5つご紹介したい。

■山本リンダ、不老不死を思わせる美貌に衝撃

鈴木奈々が10月5日に昭和の伝説的アイドル・山本リンダとともにX JAPANのライブに出掛けたことをインスタグラムで報告。

先日、山本リンダさんに誘っていただきX JAPANのライブに行ってきました!! 凄すぎた!!かなり凄すぎた!!! 全てがカッコイイ!!!!! とにかく最高でした!!!!! 山本リンダさんもノリノリでした!! リンダさんとX JUMPしました♡♡♡ 紅にガッツリ染まりました!!!!! #山本リンダさんと #xjapan #ライブ #紅に染まった夜

鈴木は山本からの誘いでこのライブを鑑賞。山本もノリノリで「X JUMP」も楽しんだという。

この投稿に鈴木のファンからは「不老不死の薬を持っているのでは?」「奈々ちゃんの姉妹に見える」など、まるで魔法にかかっているかのような山本の美貌に絶賛の声が寄せられた。

■観月ありさ(42)他を圧倒する美貌変わらず

観月ありさは12月19日、自身のインスタグラムを更新し「幼なじみ」である香取慎吾とのツーショットを公開した。

ミュージカル『日本の歴史』 慎吾くんに招待して頂きました😊✋️ オーシャンズの時より真面目に頑張ってました😅😆😊 同じ年で幼馴染みの私達。いつも刺激を貰います!慎吾ちゃんいつも有難う😊✋️ この写真は須賀健太君が撮ってくれました!笑 #香取慎吾 くん #観月ありさ #ミュージカル#日本の歴史 #中井貴一 さん #新納慎也 さん #川平慈英 さん #シルビアグラブ さん #宮澤エマ さん #秋元才加 さん #演出#三谷幸喜 さん #写真#須賀健太 君

元国民的アイドルと美人女優のツーショットはインターネット上で注目を集め、観月の近影に「ありさちゃん相変わらず美しい」「スタイル、ヤバいですね」「ボディラインに益々磨きがかかっていますね」など、絶賛の声が相次いだ。

■楽しんご(39)事件から一変した現在に騒然

(画像は

楽しんご公式Instagram

のスクリーンショット)

12月4日に東京都内で行われた、「坂口杏里の芸能界復帰までの道のり」というイベントに、楽しんごがゲスト出演。坂口さんにサプライズで歌を贈ったことで話題に。

2013年、マネージャーの男性を殴って負傷させたとして書類送検されている楽しんご。メディア露出が少なくなっていた彼だが、現在は高級マッサージ(整体)店の経営を続けながら「おいなりさん」というコンビを結成して活動を続けている。

■KONISHIKI、胃手術で145キロの減量に成功

(画像は

KONISHIKI公式Twitter

のスクリーンショット)

11月15日放送の『徹子の部屋』(テレビ朝日系)に、元大関のKONISHIKIこと小錦八十吉(54)と妻・小錦千絵さんが出演。8年ほど前にハワイで胃を小さくする手術を受け、145キロもの減量に成功したことを報告した。

小錦のピーク時の体重は310キロで、命の危険が迫っていながらも仕事に穴を開けてしまうことへの不安から、なかなか手術に踏み切れなかった。しかし、千絵さんに背中を押してもらったことで手術を受ける覚悟が決まったという。小錦の近影に視聴者からは「痩せて小さくなった」と驚きの声があがり、夫を支え続けた千絵さんにも称賛の声が多く寄せられた。

■「ラッスンゴレライ」現在の収入がヤバすぎた…

(画像は

田中シングルInstagram

のスクリーンショット)

12月12日放送の『ナカイの窓』(日本テレビ系)に、「ラッスンゴレライ」のリズムネタでブレイクしたお笑いコンビ・8.6秒バズーカーが出演。ブレイク中は2人それぞれに500月収500万円ずつの収入があった時期もあったという。

しかし、ブームが去った現在は収入が激減し、家賃を支払ったらなくなってしまうほどに。貯金を切り崩しながら生活していることを明かした。しかし、番組でネタを披露したところ「普通に面白い」といった好意的な反響が多く寄せられた。

世の中の流行り廃りは激しく、芸能界の厳しさを痛感してしまう。