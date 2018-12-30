【全国高校サッカー選手権1回戦】那覇西が駒澤大高をPK戦で制す

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権1回戦は12月30日 (日)、駒沢陸上競技場で駒澤大学高等学校(男子) vs 那覇西高等学校(男子)の試合が行われました。
前半、駒澤大高は1 - 0で那覇西に対しリードして折り返します。後半に入り、怒涛の攻撃で同点に追い付くも、あと１点が出ず、後半終了時点で1 - 1での同点となりました。勝負はPK戦で決着となり、那覇西が、駒澤大高を10 - 9にてPKで下し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 駒澤大学高等学校(男子)

GK　1　宮崎 雅崇

DF　2　山田 英生

DF　3　齋藤 我空 (Cap.)

DF　4　稲井 宏樹

DF　5　島田 竜汰

MF　6　細川 竜征

MF　7　涌井 蓮

MF　8　江藤 惇裕

MF　9　小林 蒼太

FW　10　原田 大渡

FW　11　羽鳥 陽祐

GK　12　菊地 健太

DF　13　森田 陸翔

DF　14　大岡 忠義

DF　16　手島 大雅

MF　20　山田 航

MF　21　時田 悠人

FW　22　鈴木 成亜

FW　29　池間 敦也

FW　30　佐藤 海来

■ 那覇西高等学校(男子)

GK　1　新垣 凱斗

DF　2　仲程 飛雄

DF　3　東舟道 尚吾 (Cap.)

DF　4　大城 琉賀

DF　5　比嘉 来揮

MF　6　金城 竜馬

MF　7　下地 海人

MF　8　伊佐 航平

MF　10　宮城 海

FW　9　高良 竜太朗

FW　11　宮國 永遠

GK　24　西山 祐人

DF　16　金城 立汰

MF　15　上原 響輝

MF　17　許田 楓太

MF　20　壽 龍之介

MF　21　山川 樹

MF　26　岡村 夏樹

FW　14　上原 綾斗

FW　19　新垣 有悟

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