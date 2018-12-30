【後半キックオフ！】全国高校ラグビー大会 天理vs岡谷工速報中！

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ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会2回戦は12月30日 (日)、花園ラグビー場第3グラウンドで天理高等学校(男子) vs 岡谷工業高等学校(男子)の試合の後半キックオフ！

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メンバー

■ 天理高等学校(男子)

　1　前川 和輝

　2　平見 尚

　3　中山 律希

　4　山村 勝悟

　5　吉野 直希

　6　清崎 公希

　7　辻谷 祐貴

　8　照井 悠一郎

　9　山脇 一真

　10　水野 景介

　11　豊田 祐樹

　12　前川 風雅

　13　真部 広誠

　14　髙﨑 翔太

　15　本田 飛翔

　16　林 優大

　17　森山 優大

　18　関川 雄平

　19　竹村 太一

　20　大中 白馬

　21　北條 拓郎

　22　半田 裕己

　23　福島 修登

　24　森下 龍太

　25　立川 翔大

■ 岡谷工業高等学校(男子)

　1　三鬼 佑斗

　2　吉池 風知

　3　小林 三斗夢

　4　グルング カルロス

　5　阿部 輔玖

　6　北川 文也

　7　金丸 浩太郎

　8　吉田 翔

　9　金田 陸

　10　春宮 省汰

　11　藤澤 武

　12　古田 龍一

　13　藤森 暖生

　14　植松 丈

　15　釜田 恭一

　16　塚田 健太

　17　柳館 優有輝

　18　逢沢 郁也

　19　後藤 将

　20　今井 徹

　21　田口 雄斗

　22　三井 成起

　23　唐澤 崇

　24　河角 祐大

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