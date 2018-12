ロシアW杯で日本代表の背番号10を背負った香川真司。

大会後には所属するドルトムントでの活躍も期待されたものの、才能豊かな若手の突き上げもあり、なかなかレギュラーポジションを掴めず、この冬での退団が幾度となく噂されている。

しかし、現在、彼のファンを中心に賑わせているのは、移籍話ではなく“ある”プレーだ。

東京・虎ノ門のフィットネスジム『KITAERU』の公式Instagramに登場した後、自身のTwitterにもその様子をアップ。

すると、そのツイートの中でとんでもないシュートを披露してみせた。

上背のあるゴールキーパーをしてもそう簡単には止められない、通称「神様コース」へFKを二連発!!

このゴールには香川本人も「The last training is the best one」とご満悦の様子で、気持ちの良く年内最後のトレーニングを締めくくった。

気になる彼の新天地は神のみぞ知るところだが、2019年はこのシュートを実際の試合で見られる年になることを信じたい。