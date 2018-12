2018年の年間チャートトップ100を発表！ 究極のヒット曲は…【TOKIO HOT 100】

J-WAVEで放送中の番組『SAISON CARD TOKIO HOT 100』(ナビゲーター:クリス・ペプラー)。J-WAVE全番組のオンエア、番組サイトのVOTEボタンから寄せられたリスナーズポイント、都内主要CDショップのセールデータをもとにポイントを計算。今、東京で最もヒットしている曲や、リリース前の未来のヒット曲、全部で100曲をカウントダウン! 12月30日(日)は、「The Annual Count-Down〜SLAM JAM 2018」と題して、2018年ヒット、究極の100曲を紹介しました。

■2018年 年間チャート

100位: 椎名林檎と宮本浩次『獣ゆく細道』

99位: Troye Sivan 『Dance to This ft. Ariana Grande』

98位: 中村佳穂『きっとね!』

97位: DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B『Taki Taki』

96位: RADWIMPS『そっけない』

95位: Post Malone『Better Now』

94位: Queen『Bohemian Rhapsody』

93位: Childish Gambino『This Is America』

92位: Nile Rodgers & Chic『SoberSober (featuring Craig David and Stefflon Don)』

91位: cero『魚の骨 鳥の羽根』

90位: DJ Khaled『No Brainer ft. Justin Bieber, Chance the Rapper, Quavo』

89位: Taylor Swift『Gorgeous』

88位: RIRI『That's My Baby』

87位: Charlie Puth『Done For Me (feat. Kehlani) 』

86位: ポルカドットスティングレイ『ヒミツ』

85位: Friendly Fires『Heaven Let Me In』

84位: サカナクション『陽炎』

83位: Official髭男dism『Stand By You』

82位: 平井 堅『知らないんでしょ?』

81位: Tom Misch 『It Runs Through Me (feat. De La Soul) 』

80位: WANIMA『シグナル』

79位: TWICE『What is Love』

78位: Rita Ora『Let You Love Me』

77位: Perfume『無限未来』

76位: サザンオールスターズ『闘う戦士(もの)たちへ愛を込めて』

75位: Janelle Monáe『Make Me Feel』

74位: 米津玄師『Flamingo』

73位: Drake『Don't Matter To Me ft. Michael Jackson』

72位: Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi『Live It Up』

71位: The 1975『TOOTIMETOOTIMETOOTIME』

70位: Charli XCX & Troye Sivan『1999』

69位: Rudimental『These Days feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen』

68位: Janet Jackson x Daddy Yankee『Made For Now』

67位: SIRUP『Do Well』

66位: KREVA『存在感』

65位: Perfume『Let Me Know』

64位: Nulbarich『VOICE』

63位: SHISHAMO『水色の日々』

62位: Kylie Minogue『Dancing』

61位: SOIL&"PIMP"SESSIONS『comrade feat. 三浦大知』

60位: Nulbarich『Kiss You Back』

59位: 竹内アンナ『ALRIGHT』

58位: The Chainsmokers『Side Effects ft. Emily Warren』

57位: 平井 堅『half of me』

56位: Superorganism『Everybody Wants To Be Famous』

55位: Meghan Trainor『No Excuses』

54位: 三浦 大知『DIVE!』

53位: Carly Rae Jepsen『Party For One』

52位: David Guetta & Sia『Flames』

51位: CHAI『アイム・ミー』

50位: Disclosure『Ultimatum ft. Fatoumata Diawara』

49位: Clean Bandit『Solo (feat. Demi Lovato)』

48位: Jonas Blue, Liam Payne, Lennon Stella『Polaroid』

47位: 山下達郎『ミライのテーマ』

46位: BTS『FAKE LOVE』

45位: Superfly『Bloom』

44位: m-flo『No Question』

43位: Suchmos『808』

42位: Jason Mraz『Have It All』

41位: Maroon 5『Girls Like You ft. Cardi B』

40位: レキシ『GOEMON feat.ビッグ門左衛門』

39位: 平井 堅『HOLIC』

38位: The 1975『It's Not Living (If It's Not With You)』

37位: Lady Gaga, Bradley Cooper『Shallow』

36位: Gorillaz『Humility (feat. George Benson) 』

35位: あいみょん『満月の夜なら』

34位: Anderson .Paak『TINTS ft. Kendrick Lamar』

33位: Jason Mraz『The Other Side』

32位: Charlie Puth『The Way I Am』

31位: DA PUMP『U.S.A.』

30位: Justin Timberlake『SoulMate』

29位: きのこ帝国『金木犀の夜』

28位: 星野 源『ドラえもん』

27位: Silk City & Dua Lipa『Electricity ft. Diplo & Mark Ronson』

26位: Jess Glynne『All I Am』

25位: Kendrick Lamar, SZA『All The Stars』

24位: 宇多田ヒカル『Play A Love Song』

23位: Kacey Musgraves『High Horse』

22位: Calvin Harris, Sam Smith『Promises』

21位: ユニコーン『OH! MY RADIO』

20位: CHVRCHES『Get Our』

19位: Official髭男dism『ノーダウト』

18位: Camila Cabello『Havana ft. Young Thug』

17位: Austin Mahone『So Good』

16位: Years & Years『If You're Over Me』

15位: Calvin Harris, Dua Lipa『One Kiss』

14位: 米津玄師『Lemon』

13位: Ariana Grande『thank u, next』

12位: サザンオールスターズ『壮年JUMP』

11位: 星野 源『アイデア』

10位: 安室奈美恵『Hero』

9位: Bruno Mars feat. Cardi B『Finesse (Remix)』

8位: あいみょん『今夜このまま』

7位: Paul McCartney『Come On to Me』

6位: あいみょん『マリーゴールド』

5位: Nulbarich『ain't on the map yet』

4位: Suchmos『VOLT-AGE』

3位: 宇多田ヒカル『初恋』

2位: Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble『This Is Me』

1位: Ariana Grande『No Tears Left to Cry』

