【Fans’ Voice】2018年の最優秀DMFにふさわしい選手は？

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2018年を振り返り、各ポジションで最優秀選手を決定したい。第5回は守備的ミッドフィルダー（最終ラインに近いエリアでプレーする選手とする）。チームの獲得タイトル、個人賞に加え、データサイト『Whosocored.com』で分析された選手の長所と弱点も合わせて選考していただきたい。投票基準は以下の通り。

5：最優秀DMF間違いなし
4：世界ベストイレブン級の活躍
3：リーグ最優秀DMF級の活躍
2：リーグベストイレブン級の活躍
1：平均的な活躍

セルヒオ・ブスケツ

所属：バルセロナ
国籍：スペイン

主な獲得タイトル：ラ・リーガ
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
パス
・タックル
・ブロック

＜Weaknesses＞
・なし

ジョーダン・ヘンダーソン

所属：リバプール
国籍：イングランド

主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ準優勝
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
パス
・ボール保持
・集中力
・守備的貢献

＜Weaknesses＞
・空中戦
・クロス
・シュート

カゼミーロ

所属：レアル・マドリード
国籍：ブラジル

主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
__・空中戦
・タックル
・インターセプト__
・パス

＜Weaknesses＞
・なし

フェルナンジーニョ

所属：マンチェスター・シティ
国籍：ブラジル

主な獲得タイトル：プレミアリーグ
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
__・パス
・スルーパス__
・空中戦
・クロス
・ボール保持
・集中力

＜Weaknesses＞
・なし

ジョルジーニョ

所属：チェルシー
国籍：イタリア

主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
__・パス
・スルーパス__
・集中力

＜Weaknesses＞
・空中戦

ルーカス・トレイラ

所属：アーセナル
国籍：ウルグアイ

主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
・パス
・セットプレー奪取
・インターセプト
・集中力
・タックル

＜Weaknesses＞
・なし

ロドリ

所属：アトレティコ・マドリード
国籍：スペイン

主な獲得タイトル：UEFAヨーロッパリーグ
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
空中戦
・パス
・タックル
・ブロック
・集中力

＜Weaknesses＞
・なし

アクセル・ヴィツェル

所属：ボルシア・ドルトムント
国籍：ベルギー

主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
__・パス
・スルーパス__
・空中戦
・ドリブル

＜Weaknesses＞
・なし

ミラレム・ピアニッチ

所属：ユベントス
国籍：ボスニア・ヘルツェゴビナ

主な獲得タイトル：セリエA
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
__・キーパス
・パス__
・スルーパス
・セットプレー奪取
・ロングシュート
・インターセプト

＜Weaknesses＞
・空中戦
・シュート
・タックル

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