【Fans’ Voice】2018年の最優秀DMFにふさわしい選手は？

2018年を振り返り、各ポジションで最優秀選手を決定したい。第5回は守備的ミッドフィルダー（最終ラインに近いエリアでプレーする選手とする）。チームの獲得タイトル、個人賞に加え、データサイト『Whosocored.com』で分析された選手の長所と弱点も合わせて選考していただきたい。投票基準は以下の通り。

5：最優秀DMF間違いなし

4：世界ベストイレブン級の活躍

3：リーグ最優秀DMF級の活躍

2：リーグベストイレブン級の活躍

1：平均的な活躍

セルヒオ・ブスケツ

所属：バルセロナ

国籍：スペイン

主な獲得タイトル：ラ・リーガ

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・パス

・タックル

・ブロック

＜Weaknesses＞

・なし

ジョーダン・ヘンダーソン

所属：リバプール

国籍：イングランド

主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ準優勝

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・パス

・ボール保持

・集中力

・守備的貢献

＜Weaknesses＞

・空中戦

・クロス

・シュート

カゼミーロ

所属：レアル・マドリード

国籍：ブラジル

主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

__・空中戦

・タックル

・インターセプト__

・パス

＜Weaknesses＞

・なし

フェルナンジーニョ

所属：マンチェスター・シティ

国籍：ブラジル

主な獲得タイトル：プレミアリーグ

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

__・パス

・スルーパス__

・空中戦

・クロス

・ボール保持

・集中力

＜Weaknesses＞

・なし

ジョルジーニョ

所属：チェルシー

国籍：イタリア

主な獲得タイトル：なし

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

__・パス

・スルーパス__

・集中力

＜Weaknesses＞

・空中戦

ルーカス・トレイラ

所属：アーセナル

国籍：ウルグアイ

主な獲得タイトル：なし

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・パス

・セットプレー奪取

・インターセプト

・集中力

・タックル

＜Weaknesses＞

・なし

ロドリ

所属：アトレティコ・マドリード

国籍：スペイン

主な獲得タイトル：UEFAヨーロッパリーグ

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・空中戦

・パス

・タックル

・ブロック

・集中力

＜Weaknesses＞

・なし

アクセル・ヴィツェル

所属：ボルシア・ドルトムント

国籍：ベルギー

主な獲得タイトル：なし

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

__・パス

・スルーパス__

・空中戦

・ドリブル

＜Weaknesses＞

・なし

ミラレム・ピアニッチ

所属：ユベントス

国籍：ボスニア・ヘルツェゴビナ

主な獲得タイトル：セリエA

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

__・キーパス

・パス__

・スルーパス

・セットプレー奪取

・ロングシュート

・インターセプト

＜Weaknesses＞

・空中戦

・シュート

・タックル