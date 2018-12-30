【Fans’ Voice】2018年の最優秀DMFにふさわしい選手は？

2018年を振り返り、各ポジションで最優秀選手を決定したい。第5回は守備的ミッドフィルダー（最終ラインに近いエリアでプレーする選手とする）。チームの獲得タイトル、個人賞に加え、データサイト『Whosocored.com』で分析された選手の長所と弱点も合わせて選考していただきたい。投票基準は以下の通り。
5：最優秀DMF間違いなし
4：世界ベストイレブン級の活躍
3：リーグ最優秀DMF級の活躍
2：リーグベストイレブン級の活躍
1：平均的な活躍
セルヒオ・ブスケツ
所属：バルセロナ
国籍：スペイン
主な獲得タイトル：ラ・リーガ
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・パス
・タックル
・ブロック
＜Weaknesses＞
・なし
ジョーダン・ヘンダーソン
所属：リバプール
国籍：イングランド
主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ準優勝
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・パス
・ボール保持
・集中力
・守備的貢献
＜Weaknesses＞
・空中戦
・クロス
・シュート
カゼミーロ
所属：レアル・マドリード
国籍：ブラジル
主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
__・空中戦
・タックル
・インターセプト__
・パス
＜Weaknesses＞
・なし
フェルナンジーニョ
所属：マンチェスター・シティ
国籍：ブラジル
主な獲得タイトル：プレミアリーグ
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
__・パス
・スルーパス__
・空中戦
・クロス
・ボール保持
・集中力
＜Weaknesses＞
・なし
ジョルジーニョ
所属：チェルシー
国籍：イタリア
主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
__・パス
・スルーパス__
・集中力
＜Weaknesses＞
・空中戦
ルーカス・トレイラ
所属：アーセナル
国籍：ウルグアイ
主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・パス
・セットプレー奪取
・インターセプト
・集中力
・タックル
＜Weaknesses＞
・なし
ロドリ
所属：アトレティコ・マドリード
国籍：スペイン
主な獲得タイトル：UEFAヨーロッパリーグ
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・空中戦
・パス
・タックル
・ブロック
・集中力
＜Weaknesses＞
・なし
アクセル・ヴィツェル
所属：ボルシア・ドルトムント
国籍：ベルギー
主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
__・パス
・スルーパス__
・空中戦
・ドリブル
＜Weaknesses＞
・なし
ミラレム・ピアニッチ
所属：ユベントス
国籍：ボスニア・ヘルツェゴビナ
主な獲得タイトル：セリエA
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
__・キーパス
・パス__
・スルーパス
・セットプレー奪取
・ロングシュート
・インターセプト
＜Weaknesses＞
・空中戦
・シュート
・タックル