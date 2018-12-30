【Fans’ Voice】2018年の最優秀CMFにふさわしい選手は？

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2018年を振り返り、各ポジションで最優秀選手を決定したい。第6回はセントラルミッドフィルダー（幅広いエリアをカバーするMF）。チームの獲得タイトル、個人賞に加え、データサイト『Whosocored.com』で分析された選手の長所と弱点も合わせて選考していただきたい。投票基準は以下の通り。

5：最優秀CMF間違いなし
4：世界ベストイレブン級の活躍
3：リーグ最優秀CMF級の活躍
2：リーグベストイレブン級の活躍
1：平均的な活躍

ルカ・モドリッチ

所属：レアル・マドリード
国籍：クロアチア

主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ、FIFAワールドカップ準優勝
主な個人賞：FIFA/FIFProワールドイレブン、UEFAチャンピオンズリーグ最優秀MF、FIFAワールドカップMVP、FIFAワールドカップベストイレブン、UEFA欧州最優秀選手賞、FIFA最優秀選手賞、バロンドール

＜Strengths＞
__・スルーパス
・ドリブル__
・キーパス
・集中力
・守備的貢献

＜Weaknesses＞
・空中戦
・タックル

イバン・ラキティッチ

所属：バルセロナ
国籍：クロアチア

主な獲得タイトル：ラ・リーガ、FIFAワールドカップ準優勝
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
・パス
・スルーパス
・直接フリーキック
・インターセプト
・集中力

＜Weaknesses＞
・規律

エンゴロ・カンテ

所属：チェルシー
国籍：フランス

主な獲得タイトル：FIFAワールドカップ
主な個人賞：FIFA/FIFProワールドイレブン

＜Strengths＞
・パス
・タックル
・インターセプト
・集中力

＜Weaknesses＞
・なし

ブレーズ・マテュイディ

所属：ユベントス
国籍：フランス

主な獲得タイトル：セリエA、FIFAワールドカップ
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
__・ボール保持
・守備的貢献__

＜Weaknesses＞
・空中戦

コケ

所属：アトレティコ・マドリード
国籍：スペイン

主な獲得タイトル：UEFAヨーロッパリーグ
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
・パス
・ボール保持
・セットプレー奪取
・シュート
・守備的貢献

＜Weaknesses＞
・タックル

マレク・ハムシーク

所属：ナポリ
国籍：スロバキア

主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
・パス
・セットプレー奪取

＜Weaknesses＞
・タックル
・守備的貢献

ポール・ポグバ

所属：マンチェスター・ユナイテッド
国籍：フランス

主な獲得タイトル：FIFAワールドカップ
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
・ドリブル
・ロングシュート
・空中戦
・パス
・キーパス
・集中力

＜Weaknesses＞
・タックル

パウリーニョ

所属：広州恒大
国籍：ブラジル

主な獲得タイトル：ラ・リーガ
主な個人賞：FIFAワールドカップベストイレブン

＜Strengths＞
__・パス
・キーパス__
・スルーパス

＜Weaknesses＞
・なし

アラン

所属：ナポリ
国籍：ブラジル

主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
・フィニッシュ
・キーパス

＜Weaknesses＞
・守備的貢献
・パス

ジェームズ・ミルナー

所属：リバプール
国籍：イングランド

主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ準優勝
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
・キーパス
・クロス
・セットプレー奪取
・パス
・空中戦
・守備的貢献
・集中力
・タックル

＜Weaknesses＞
・なし

チアゴ・アルカンタラ

所属：バイエルン・ミュンヘン
国籍：スペイン

主な獲得タイトル：ブンデスリーガ
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
__・パス
・タックル__
・守備的貢献
・ドリブル
・フィニッシュ

＜Weaknesses＞
・集中力

サウール・ニゲス

所属：アトレティコ・マドリード
国籍：スペイン

主な獲得タイトル：UEFAヨーロッパリーグ
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
・守備的貢献
・空中戦
・ブロック
・タックル

＜Weaknesses＞
・集中力
・パス
・クロス

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