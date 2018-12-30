【Fans’ Voice】2018年の最優秀CMFにふさわしい選手は？

2018年を振り返り、各ポジションで最優秀選手を決定したい。第6回はセントラルミッドフィルダー（幅広いエリアをカバーするMF）。チームの獲得タイトル、個人賞に加え、データサイト『Whosocored.com』で分析された選手の長所と弱点も合わせて選考していただきたい。投票基準は以下の通り。
5：最優秀CMF間違いなし
4：世界ベストイレブン級の活躍
3：リーグ最優秀CMF級の活躍
2：リーグベストイレブン級の活躍
1：平均的な活躍
ルカ・モドリッチ
所属：レアル・マドリード
国籍：クロアチア
主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ、FIFAワールドカップ準優勝
主な個人賞：FIFA/FIFProワールドイレブン、UEFAチャンピオンズリーグ最優秀MF、FIFAワールドカップMVP、FIFAワールドカップベストイレブン、UEFA欧州最優秀選手賞、FIFA最優秀選手賞、バロンドール
＜Strengths＞
__・スルーパス
・ドリブル__
・キーパス
・集中力
・守備的貢献
＜Weaknesses＞
・空中戦
・タックル
イバン・ラキティッチ
所属：バルセロナ
国籍：クロアチア
主な獲得タイトル：ラ・リーガ、FIFAワールドカップ準優勝
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・パス
・スルーパス
・直接フリーキック
・インターセプト
・集中力
＜Weaknesses＞
・規律
エンゴロ・カンテ
所属：チェルシー
国籍：フランス
主な獲得タイトル：FIFAワールドカップ
主な個人賞：FIFA/FIFProワールドイレブン
＜Strengths＞
・パス
・タックル
・インターセプト
・集中力
＜Weaknesses＞
・なし
ブレーズ・マテュイディ
所属：ユベントス
国籍：フランス
主な獲得タイトル：セリエA、FIFAワールドカップ
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
__・ボール保持
・守備的貢献__
＜Weaknesses＞
・空中戦
コケ
所属：アトレティコ・マドリード
国籍：スペイン
主な獲得タイトル：UEFAヨーロッパリーグ
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・パス
・ボール保持
・セットプレー奪取
・シュート
・守備的貢献
＜Weaknesses＞
・タックル
マレク・ハムシーク
所属：ナポリ
国籍：スロバキア
主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・パス
・セットプレー奪取
＜Weaknesses＞
・タックル
・守備的貢献
ポール・ポグバ
所属：マンチェスター・ユナイテッド
国籍：フランス
主な獲得タイトル：FIFAワールドカップ
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・ドリブル
・ロングシュート
・空中戦
・パス
・キーパス
・集中力
＜Weaknesses＞
・タックル
パウリーニョ
所属：広州恒大
国籍：ブラジル
主な獲得タイトル：ラ・リーガ
主な個人賞：FIFAワールドカップベストイレブン
＜Strengths＞
__・パス
・キーパス__
・スルーパス
＜Weaknesses＞
・なし
アラン
所属：ナポリ
国籍：ブラジル
主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・フィニッシュ
・キーパス
＜Weaknesses＞
・守備的貢献
・パス
ジェームズ・ミルナー
所属：リバプール
国籍：イングランド
主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ準優勝
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・キーパス
・クロス
・セットプレー奪取
・パス
・空中戦
・守備的貢献
・集中力
・タックル
＜Weaknesses＞
・なし
チアゴ・アルカンタラ
所属：バイエルン・ミュンヘン
国籍：スペイン
主な獲得タイトル：ブンデスリーガ
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
__・パス
・タックル__
・守備的貢献
・ドリブル
・フィニッシュ
＜Weaknesses＞
・集中力
サウール・ニゲス
所属：アトレティコ・マドリード
国籍：スペイン
主な獲得タイトル：UEFAヨーロッパリーグ
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・守備的貢献
・空中戦
・ブロック
・タックル
＜Weaknesses＞
・集中力
・パス
・クロス