【Fans’ Voice】2018年の最優秀CMFにふさわしい選手は？

2018年を振り返り、各ポジションで最優秀選手を決定したい。第6回はセントラルミッドフィルダー（幅広いエリアをカバーするMF）。チームの獲得タイトル、個人賞に加え、データサイト『Whosocored.com』で分析された選手の長所と弱点も合わせて選考していただきたい。投票基準は以下の通り。

5：最優秀CMF間違いなし

4：世界ベストイレブン級の活躍

3：リーグ最優秀CMF級の活躍

2：リーグベストイレブン級の活躍

1：平均的な活躍

ルカ・モドリッチ

所属：レアル・マドリード

国籍：クロアチア

主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ、FIFAワールドカップ準優勝

主な個人賞：FIFA/FIFProワールドイレブン、UEFAチャンピオンズリーグ最優秀MF、FIFAワールドカップMVP、FIFAワールドカップベストイレブン、UEFA欧州最優秀選手賞、FIFA最優秀選手賞、バロンドール

＜Strengths＞

__・スルーパス

・ドリブル__

・キーパス

・集中力

・守備的貢献

＜Weaknesses＞

・空中戦

・タックル

イバン・ラキティッチ

所属：バルセロナ

国籍：クロアチア

主な獲得タイトル：ラ・リーガ、FIFAワールドカップ準優勝

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・パス

・スルーパス

・直接フリーキック

・インターセプト

・集中力

＜Weaknesses＞

・規律

エンゴロ・カンテ

所属：チェルシー

国籍：フランス

主な獲得タイトル：FIFAワールドカップ

主な個人賞：FIFA/FIFProワールドイレブン

＜Strengths＞

・パス

・タックル

・インターセプト

・集中力

＜Weaknesses＞

・なし

ブレーズ・マテュイディ

所属：ユベントス

国籍：フランス

主な獲得タイトル：セリエA、FIFAワールドカップ

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

__・ボール保持

・守備的貢献__

＜Weaknesses＞

・空中戦

コケ

所属：アトレティコ・マドリード

国籍：スペイン

主な獲得タイトル：UEFAヨーロッパリーグ

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・パス

・ボール保持

・セットプレー奪取

・シュート

・守備的貢献

＜Weaknesses＞

・タックル

マレク・ハムシーク

所属：ナポリ

国籍：スロバキア

主な獲得タイトル：なし

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・パス

・セットプレー奪取

＜Weaknesses＞

・タックル

・守備的貢献

ポール・ポグバ

所属：マンチェスター・ユナイテッド

国籍：フランス

主な獲得タイトル：FIFAワールドカップ

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・ドリブル

・ロングシュート

・空中戦

・パス

・キーパス

・集中力

＜Weaknesses＞

・タックル

パウリーニョ

所属：広州恒大

国籍：ブラジル

主な獲得タイトル：ラ・リーガ

主な個人賞：FIFAワールドカップベストイレブン

＜Strengths＞

__・パス

・キーパス__

・スルーパス

＜Weaknesses＞

・なし

アラン

所属：ナポリ

国籍：ブラジル

主な獲得タイトル：なし

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・フィニッシュ

・キーパス

＜Weaknesses＞

・守備的貢献

・パス

ジェームズ・ミルナー

所属：リバプール

国籍：イングランド

主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ準優勝

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・キーパス

・クロス

・セットプレー奪取

・パス

・空中戦

・守備的貢献

・集中力

・タックル

＜Weaknesses＞

・なし

チアゴ・アルカンタラ

所属：バイエルン・ミュンヘン

国籍：スペイン

主な獲得タイトル：ブンデスリーガ

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

__・パス

・タックル__

・守備的貢献

・ドリブル

・フィニッシュ

＜Weaknesses＞

・集中力

サウール・ニゲス

所属：アトレティコ・マドリード

国籍：スペイン

主な獲得タイトル：UEFAヨーロッパリーグ

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・守備的貢献

・空中戦

・ブロック

・タックル

＜Weaknesses＞

・集中力

・パス

・クロス