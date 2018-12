【予告編解禁】『荒野にて』｜2019.4.12公開

2019年4月12日(金)ヒューマントラストシネマ渋谷 他にて全国順次公開

作品概要

母に捨てられ、父を亡くし、突然天涯孤独となった15歳の少年チャーリーが、自分の居場所を探し求める姿を繊細に描きあげる本作。主演のチャーリーを演じるのはチャーリー・プラマー。孤独、やり場のない痛みを瑞々しく演じ、第74回ヴェネチア国際映画祭にてマルチェロ・マストロヤンニ賞(新人俳優賞)を受賞した若き期待の新星だ。更にスティーヴ・ブシェミ、クロエ・セヴィニーら個性派俳優が脇を固め、ヘイ監督の世界を創り上げていく

基本情報

『荒野にて』

監督:アンドリュー・ヘイ

出演:チャーリー・プラマー 、スティーヴ・ブシェミ、クロエ・セヴィニー、トラヴィス・フィメル

配給:ギャガ

原題:LEAN ON PETE

2017/イギリス/カラー/ビスタ/5.1chデジタル/122分/

字幕翻訳:栗原とみ子

© The Bureau Film Company Limited, Channel Four Television Corporation and The British Film Institute 2017

ストーリー

小さい頃に母が家出し、その日暮らしの父と二人暮らしのチャーリー。家計を助けるために競走馬リーン・オン・ピートの世話をする仕事を始めるが、ある日父が愛人の夫に殺されてしまう。15歳で天涯孤独になってしまったチャーリーの元に、追い打ちをかけるように届いたのは、試合に勝てなくなったピートの殺処分の決定通知だった。チャーリーは一人馬を連れ、唯一の親戚である叔母を探す旅に出るが、彼らの前に広がるのは、あまりに広い荒野だった―。

■他の記事も読む