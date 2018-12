映画『ヘアスプレー』の世界を体験するイベントROLE PLAYING CINEMA開催決定！

体験型の映画イベント「ROLE PLAYING CINEMA vol.2 『ヘアスプレー』~オールドスタイル・TVショー~ 」が、2019年2月10日(日)に東京・アーツ千代田3331にて開催されることが決定。

ROLE PLAYING CINEMAは、誰もが知っている名作映画をもとに、観客自身が物語の主人公となって、その世界を”ロールプレイングできる”体験型映画イベント。昨年冬に行われた「ROLE PLAYING CINEMA vol.1 -『セッション』×高円寺-」は初開催にも関わらず、チケット発売後即完売となり、大きな話題を呼んだ。

第2回となる今回は、ミュージカル映画の名作『ヘアスプレー』がテーマ。舞台となるのは、廃校を元にして作られた都内のアートスペース、アーツ千代田3331。実際に中学校の校舎として使用されていたこの場所を舞台に、参加者の皆様を主人公とした幸せいっぱいのシンデレラ・ストーリーを体験できる。

今回は、いま最も話題のミュージカルプロジェクト「Out Of Theater」ともコラボレーション。Out of Theaterは、東京・丸ノ内仲通りや、横浜・元町ショッピングストリートでの開催で大きな話題を呼んだ日本発の体験型エンターテイメントショー『STREET THE MUSICAL』を開催する、話題沸騰のミュージカル団体。

そんな街なかを数々の名作ミュージカルシーンに彩ってきたOut of Theaterならではの、至近距離での大迫力ミュージカルを、映画「ヘアスプレー」のナンバーで楽しむことができる。

イベント概要

「ROLE PLAYING CINEMA vol.2 『ヘアスプレー』~オールドスタイル・TVショー~」

『ヘアスプレー』ストーリー

時代は古き良き60年代。ボルチモア高校に通う平凡な高校生の ”あなた” は、大好きな人気テレビ番組の「出演者オーディション」が開催されることを知る。しかもオーディションは、ボルチモア高校生なら誰でも応募できるらしい。あまりの偶然に驚いた ”あなた” は、参加することを決意するが…

ドレスコード

60年代アメリカ風』

※当日までの間、ドレスコードのヒントを、随時サイトとSNSにて公開。

※当日会場には暖房設備がないため防寒具を持参推奨。

各サイトURL

公式サイト

http://roleplayingcinema.jp/

公式Twitter

https://twitter.com/RPC_jp

公式Facebook

https://www.facebook.com/roleplayingcinema

開催日時

2019年2月10日(日)15:30〜20:00予定(15:00〜受付開始)

開催場所

3331 Arts Chiyoda

東京都千代田区外神田6丁目11-14

東京メトロ銀座線末広町駅4番出口より徒歩1分/JR御徒町駅南口より徒歩7分

チケット

料金:¥4,500(Ticket¥3,500 + 2 Drink¥1,000)

https://peatix.com/event/584790/view

注意事項

・会場には冷暖房設備がございませんので、あらかじめ防寒対策をご準備ください。

・飲食物の持ち込みは不可となります。また法令に基づき、会場内でのフードの提供はございません。

・開演時刻に遅刻された場合、ご参加いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

・Peatixにて複数枚購入された場合は、必ずお揃いになってから受付にお越しください。

・本イベントは映画のテーマに着想を得た、完全オリジナルストーリーになります。また、オーディションは架空のものであり、登場人物、団体名等は実在のものとは関係ありません。

免責事項

・開催内容は、事前の告知なく変更する場合があります。内容変更に対してのチケットの払い戻しは一切行いません。予めご了承下さい。

・施設内では別のイベントも開催予定となっております。ご迷惑をおかけしないようお願いいたします。

・当日参加者用の駐車場はございませんので、公共交通機関のご利用をお願いいたします。

・本イベントは雨天決行です(天災を除く)。また、出演者や上映作品のキャンセル・変更に対してのチケットの払い戻しは一切行いませんので予めご了承下さい。

・実行委員会やメディア等による撮影が入り、イベントの様子が公式サイトやその他媒体で露出する可能性がございますのでご了承ください。

問い合わせ

主催:ROLE PLAYING CINEMA実行委員会

Mail:info@roleplayingcinema.jp

サイト:http://roleplayingcinema.jp/wp/?page_id=82

©TM and ©MMVII New Line Productions, Inc. All Rights Reserves.