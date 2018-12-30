第60回日本レコード大賞：「乃木坂46」が2連覇！　「シンクロニシティ」で2度目の大賞に

「第60回 輝く！日本レコード大賞」で大賞を授賞した「乃木坂46」

「第60回 輝く！日本レコード大賞」（日本作曲家協会など主催）の最終審査が30日、新国立劇場（東京都渋谷区）で行われ、アイドルグループ「乃木坂46」が「シンクロニシティ」で大賞を受賞した。乃木坂46は昨年も「インフルエンサー」で大賞を受賞しており、2年連続2回目の栄冠に輝いた。

メンバーの白石麻衣さんは「本当にうれしいです。まさか大賞が取れるとは思っていなかったので、感謝の気持ちでいっぱいです」と涙。年内の活動をもってグループから卒業する西野七瀬さんは「もう、今年一番うれしいです、ありがとうございます」と笑顔で喜びを語った。

今年の「日本レコード大賞」の模様はTBS系で生放送。女優の土屋太鳳さんと同局の安住紳一郎アナウンサーが総合司会を担当した。

◇各賞（抜粋）のラインアップは以下の通り。（敬称略）

大賞：乃木坂46「シンクロニシティ」

最優秀新人賞：辰巳ゆうと「下町純情」

優秀作品賞：欅坂46「アンビバレント」▽三山ひろし「いごっそ魂」▽TWICE「Wake Me Up」▽SEKAI NO OWARI「サザンカ」▽氷川きよし「勝負の花道」▽乃木坂46「シンクロニシティ」▽AKB48「Teacher Teacher」▽三浦大知「Be Myself」▽西野カナ「Bedtime Story」▽DA PUMP「U.S.A.」

最優秀歌唱賞：MISIA

新人賞：STU48▽辰巳ゆうと▽Chuning Candy▽BiSH

特別賞：小室哲哉▽サザンオールスターズ▽DA PUMP▽米津玄師

最優秀アルバム賞：米津玄師「BOOTLEG」

優秀アルバム賞：THE BEATNIKS「EXITENTIALIST A XIE XIE」▽和楽器バンド「オトノエ」▽大竹しのぶ「SHINOBU avec PIAF」▽宇多田ヒカル「初恋」

作曲賞：丸谷マナブ 「世界はあなたに笑いかけている」Little Glee Monster

作詩賞：松井五郎 「恋町カウンター」竹島宏▽「さらせ冬の嵐」山内惠介

編曲賞：久保田真悟（Jazzin'park） 「もし君を許せたら」家入レオ

企画賞：JUJU「I」▽和田アキ子 with BOYS AND MEN 研究生「愛を頑張って」▽市川由紀乃＆横山剣（クレイジーケンバンド）「雨に濡れて二人」▽菅原洋一「歌い続けて60年 ふり返ればビューティフルメモリー -85才の私からあなたへ-」▽島津亜矢「SINGER5」▽スキマスイッチ「スキマノハナタバ ～Love Song Selection～」▽山下達郎（監修・選曲・解説）「Deserie - Doo Wop Nuggets Vol.1」「Your Tender Lips - Doo Wop Nuggets Vol.2」「That's My Desire - Doo Wop Nuggets Vol.3」▽北島兄弟（北山たけし＆大江裕）「ブラザー」▽前川清「前川清大辞典」

日本作曲家協会選奨：純烈

功労賞：佐野博美▽白根一男▽松島アキラ

特別功労賞：井上堯之▽小田裕一郎▽樹木希林▽西城秀樹▽前田憲男▽森岡賢一郎