第60回日本レコード大賞：「乃木坂46」が2連覇！　「シンクロニシティ」で2度目の大賞に

「第60回 輝く!日本レコード大賞」で大賞を授賞した「乃木坂46」

「第60回 輝く!日本レコード大賞」(日本作曲家協会など主催)の最終審査が30日、新国立劇場(東京都渋谷区)で行われ、アイドルグループ「乃木坂46」が「シンクロニシティ」で大賞を受賞した。乃木坂46は昨年も「インフルエンサー」で大賞を受賞しており、2年連続2回目の栄冠に輝いた。

メンバーの白石麻衣さんは「本当にうれしいです。まさか大賞が取れるとは思っていなかったので、感謝の気持ちでいっぱいです」と涙。年内の活動をもってグループから卒業する西野七瀬さんは「もう、今年一番うれしいです、ありがとうございます」と笑顔で喜びを語った。

今年の「日本レコード大賞」の模様はTBS系で生放送。女優の土屋太鳳さんと同局の安住紳一郎アナウンサーが総合司会を担当した。

◇各賞(抜粋)のラインアップは以下の通り。(敬称略)

大賞:乃木坂46「シンクロニシティ」

最優秀新人賞:辰巳ゆうと「下町純情」

優秀作品賞:欅坂46「アンビバレント」▽三山ひろし「いごっそ魂」▽TWICE「Wake Me Up」▽SEKAI NO OWARI「サザンカ」▽氷川きよし「勝負の花道」▽乃木坂46「シンクロニシティ」▽AKB48「Teacher Teacher」▽三浦大知「Be Myself」▽西野カナ「Bedtime Story」▽DA PUMP「U.S.A.」

最優秀歌唱賞:MISIA

新人賞:STU48▽辰巳ゆうと▽Chuning Candy▽BiSH

特別賞:小室哲哉▽サザンオールスターズ▽DA PUMP▽米津玄師

最優秀アルバム賞:米津玄師「BOOTLEG」

優秀アルバム賞:THE BEATNIKS「EXITENTIALIST A XIE XIE」▽和楽器バンド「オトノエ」▽大竹しのぶ「SHINOBU avec PIAF」▽宇多田ヒカル「初恋」

作曲賞:丸谷マナブ 「世界はあなたに笑いかけている」Little Glee Monster

作詩賞:松井五郎 「恋町カウンター」竹島宏▽「さらせ冬の嵐」山内惠介

編曲賞:久保田真悟(Jazzin'park) 「もし君を許せたら」家入レオ

企画賞:JUJU「I」▽和田アキ子 with BOYS AND MEN 研究生「愛を頑張って」▽市川由紀乃&横山剣(クレイジーケンバンド)「雨に濡れて二人」▽菅原洋一「歌い続けて60年 ふり返ればビューティフルメモリー -85才の私からあなたへ-」▽島津亜矢「SINGER5」▽スキマスイッチ「スキマノハナタバ ~Love Song Selection~」▽山下達郎(監修・選曲・解説)「Deserie - Doo Wop Nuggets Vol.1」「Your Tender Lips - Doo Wop Nuggets Vol.2」「That's My Desire - Doo Wop Nuggets Vol.3」▽北島兄弟(北山たけし&大江裕)「ブラザー」▽前川清「前川清大辞典」

日本作曲家協会選奨:純烈

功労賞:佐野博美▽白根一男▽松島アキラ

特別功労賞:井上堯之▽小田裕一郎▽樹木希林▽西城秀樹▽前田憲男▽森岡賢一郎